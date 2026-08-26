Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αποθεώνει Κάρλικ και Τόμπσον: «Από τα καλύτερα δίδυμα στην Ευρώπη»

Ο Χένρι Ντόμερκαντ, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν ασίσταντ κόουτς των Μπουλς, σε δηλώσεις του αποθέωσε το δίδυμο Κάρλικ Τζόουνς και Ίθαν Τόμπσον της Παρτιζάν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Mozzart Sport»:

«Χαίρομαι πολύ που τους βλέπω ξανά μαζί. Είναι και οι δύο πολύ ταλαντούχοι παίκτες, αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί. Θα ξεκινήσω με τον Ίθαν, ξέρεις πολύ καλά τον Κάρλικ. Ο Ίθαν δεν έχει ποτέ κακή μέρα. Είναι πάντα χαμογελαστός, είναι ένας εξαιρετικός συμπαίκτης, έχει εξαιρετική νοοτροπία, δουλεύει πάντα σκληρά και θέλει να βελτιώνεται. Έχει βελτιωθεί πολύ από τότε που άρχισε να παίζει στην G-League και τώρα, ειδικά όσον αφορά το σουτ, έχει γίνει πολύ πιο συνεπής.

Όταν τον παρακολούθησα να παίζει για τους Ιντιάνα Πέισερς πέρυσι, η καθοδήγηση που δίναμε στο σκάουτινγκ ήταν βασικά: "Δεν μπορείς να τον αφήσεις να σουτάρει. Πρέπει να βγεις επιθετικά και να του το πάρεις". Αλλά είναι επίσης ικανός να παίξει ως πόιντ γκαρντ, να ντριμπλάρει την μπάλα, να είναι σωματικά δυνατός στο γήπεδο και να δημιουργεί τα δικά του σουτ.

Νομίζω ότι και οι δύο θα είναι πολύ καλοί γκαρντ στην Εuroleagie. Ο Κάρλικ έχει ήδη αποδείξει ότι είναι πολύ καλός παίκτης σε επίπεδο Εuroleague. Όσον αφορά τον Ίθαν, λόγω της ικανότητάς του να σουτάρει και να δημιουργεί, ειδικά από το μισό γήπεδο, για να δημιουργεί ευκαιρίες για σκοράρισμα, νομίζω ότι όλα αυτά θα τον βοηθήσουν να γίνει ένας πολύ καλός σκόρερ στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα είναι ένα από τα καλύτερα δίδυμα γκαρντ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου».