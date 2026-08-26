Mε ομάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα!

Με ομάδα τεσσάρων αθλητών θα αγωνιστεί η Ελληνική Ιππασία στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στην πόλη του Τάραντα της Ιταλίας από 21 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Ελλάδα θα πάρει μέρος στο άθλημα της υπερπήδησης εμποδίων με τους Αικατερίνη Λασκαρίδη με την Hilada, Ηλία Μπαλιούση με τον Casper d’Argouges, Δημήτρη Νάτση με τον Creso και Άγγελο Τουλούπη με τον Del Rey of The Lowlands. Την ομάδα θα συνοδεύσει ο Τεχνικός Σύμβουλος Γερμανός Lars Meyer Zu Bexten

Το άθλημα της ιππασίας θα πραγματοποιηθεί στην εγκατάσταση Horse Club Terra Jonica – San Giorgio Jonico, λίγα χιλιόμετρα έξω από τον Τάραντα. Το ομαδικό αγώνισμα θα διεξαχθεί την Κυριακή, 30 Αυγούστου και το Ατομικό Αγώνισμα την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου.

Στον αγώνα αναμένεται να πάρουν μέρος 54 αθλητές με αντίστοιχα άλογα, ενώ στο ομαδικό αγώνισμα θα συμμετάσχουν 11 ομάδες, δηλαδή η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Ιταλία, το Μονακό, το Μαρόκο, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Τυνησία και η Τουρκία.