Ακόμη ένα ογκολογικό φάρμακο αποσύρεται στην Ελλάδα – Αφορά σκεύασμα για τον καρκίνο του μαστού

Αποσύρεται φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού από την Ελλάδα. Παρέμβαση της Ένωσης Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).

Αιτία της απόσυρσης του φαρμάκου για τον καρκίνο του μαστού είναι οι μεγάλες εκπτώσεις και οι υποχρεωτικές επιστροφές που πρέπει να καταβάλλει η παρασκευάστρια εταιρεία.

Όπως είναι αναμενόμενο, η απόφαση να αποσυρθεί ένα ακόμα ογκολογικό φάρμακο από την χώρα μας έχει προκαλέσει αναστάτωση στους ασθενείς με καρκίνο.

Το φάρμακο προορίζεται για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Η παρασκευάστρια εταιρεία του αποφάσισε να μην το διαθέτει πλέον στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027, επειδή ουσιαστικά δεν έχει εμπορικό κέρδος από την κυκλοφορία του.

Αιτία γι’ αυτό είναι οι μεγάλες εκπτώσεις και οι υποχρεωτικές επιστροφές (clawback) που πρέπει να καταβάλλει, όσο συνεχίζει τη διάθεσή του. Ειδικά το clawback που καταβάλλει είναι τόσο υψηλό, ώστε διαθέτει το φάρμακο σχεδόν δωρεάν.

Το φάρμακο περιέχει τη δραστική ουσία σακιτουζουμάμπη γκοβιτεκάνη (sacituzumab govitecan). Είναι εγκεκριμένο μόνο για νοσοκομειακή χρήση. Είναι το τέταρτο ογκολογικό σκεύασμα που αποσύρεται για τους ίδιους λόγους. Είχαν προηγηθεί πριν από μερικούς μήνες ένα φάρμακο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και δύο για αιματολογικές κακοήθειες. Τα φάρμακα αυτά απέσυρε άλλη φαρμακευτική εταιρεία.

Οι ασθενείς που λαμβάνουν το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού, μετά την 1η Ιανουαρίου είτε πρέπει να αλλάξουν αγωγή, είτε να το προμηθεύονται μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ). Ωστόσο αυτό γίνεται κατόπιν αιτήματος, με μία εντελώς διαφορετική και γραφειοκρατική διαδικασία.

Επιστολή των ογκολόγων

Στο θέμα παρενέβη η Ένωση Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) με επιστολή της προς τον υπουργό Υγείας.

«Αναγνωρίζουμε ότι η Πολιτεία καλείται να διαχειριστεί τις σημαντικές προκλήσεις της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και να διασφαλίσει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Ωστόσο, η βιωσιμότητα δεν μπορεί να επιτυγχάνεται εις βάρος της πρόσβασης των ασθενών στην επιστημονική πρόοδο», τονίζει.

Η ΕΟΠΕ τονίζει ότι «η πρόσβαση των ασθενών στις σύγχρονες αντικαρκινικές θεραπείες δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικονομική επιβάρυνση». Πρέπει να αντιμετωπίζεται «ως επένδυση στην υγεία και στην ποιότητα της περίθαλψης».

Για τον λόγο αυτό επισημαίνει πως απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά ταυτοχρόνως θα επιτρέπουν στους ασθενείς να λαμβάνουν τα φάρμακά τους.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να εξελιχθεί σε χώρα από την οποία αποσύρονται καινοτόμες αντικαρκινικές θεραπείες επειδή το υφιστάμενο πλαίσιο δεν επιτρέπει τη βιώσιμη διάθεσή τους. Η προστασία της πρόσβασης των ασθενών στην καινοτομία αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και προτεραιότητα», προσθέτει.

Τι είναι ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού είναι μια διηθητική κακοήθης νόσος. Τα κύτταρά του δεν διαθέτουν:

– Ορμονικούς υποδοχείς (οιστρογόνων, προγεστερόνης)

– Πολλή πρωτεΐνη HER-2

Έτσι, οι εξετάσεις και για τα τρία αυτά χαρακτηριστικά, βγαίνουν αρνητικές. Οι τριπλά αρνητικοί καρκίνοι του μαστού έχουν την τάση να αναπτύσσονται και να εξαπλώνονται ταχύτερα απ’ ό,τι οι άλλες μορφές. Είναι όμως και λιγότερο συχνοί. Υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύουν το 10-15% όλων των περιστατικών καρκίνου του μαστού.

Πηγή: newsit.gr