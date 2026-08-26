Προγνωστικά ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Πίστη για πρόκριση στο 1.95

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Ανάλυση ΑΕΚ
Η ΑΕΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις της στη Super League, επικρατώντας με 4-0 του νεοφώτιστου Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση παρατάχθηκε με τους περισσότερους βασικούς της ποδοσφαιριστές, κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες.
Ανάλυση Λέφσκι Σόφιας
Η Λέφσκι Σόφιας επέστρεψε άμεσα στις νίκες, συντρίβοντας με 6-0 τη Σπαρτάκ Βάρνα στο «Georgi Asparuhov». Παρότι αγωνίστηκε με αρκετές αλλαγές και κυρίως αναπληρωματικούς, παρουσίασε σοβαρή εικόνα και έφτασε χωρίς δυσκολία στην επικράτηση.
Δείτε τα προγνωστικά ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας!
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