Στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών με τον καλύτερο χρόνο ο Γκαϊδατζής (vid)

Την πρόκριση στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών εξασφάλισε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών/γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην 1η ημιτελική σειρά, τερματίζοντας στην πρώτη θέση με χρόνο 7:22.29. Μάλιστα, η επίδοσή του ήταν η καλύτερη μεταξύ των αθλητών που συμμετείχαν στις δύο ημιτελικές σειρές του αγωνίσματος.

Πλέον, ο Γκαϊδατζής στρέφει την προσοχή του στον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή την Πέμπτη (27/8), στις 17:41.

Πίσω από τον Έλληνα πρωταθλητή στην 1η ημιτελική σειρά τερμάτισε ο Μεξικανός Αλέξις Λόπες-Γκαρσία με 7:25.70, ενώ την τρίτη θέση και το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό πήρε ο Αμερικανός Τζάστιν Σμιντ με 7:26.83.

Από τη 2η ημιτελική σειρά προκρίθηκαν ο Γερμανός Φάμπιο Κρες, ο οποίος ήταν πρώτος με 7:24.32, ο Μικίτα Καρνεγέου (ουδέτεροι αθλητές) με 7:25.90 και ο Ουρουγουανός Φελίπε Κλούβερ Φερέιρα με 7:26.49.

Αντίθετα, οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στον τελικό της δικώπου.

Το ελληνικό πλήρωμα είχε δύσκολο έργο στην 1η ημιτελική σειρά και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην πέμπτη θέση με χρόνο 6:46.02. Την πρόκριση στον τελικό έπαιρναν τα τρία πρώτα πληρώματα από κάθε ημιτελική σειρά.

Παπακωνσταντίνου και Μπούρκας, οι οποίοι αποτελούν ένα νέο πλήρωμα στη δίκωπο, θα συνεχίσουν στον τελικό Β, όπου θα διεκδικήσουν μία θέση από την 7η έως τη 12η της τελικής κατάταξης.