Κολοσσός Ρόδου: Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών

Τους αριθμούς στις φανέλες τους επέλεξαν οι παίκτες του Κολοσσού Ρόδου για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοίνωσε η νησιώτικη ομάδα.

Ο Κολοσσός Ρόδου γνωστοποίησε την Τετάρτη τους αριθμούς που διάλεξε κάθε παίκτης για τη φανελα του στην αγωνιστική περίοδο 2026/27. Αναλυτικά οι αριθμοί: No 2 - Payton Willis No 4 - Ζώης Καράμπελας No 5 - Ezra Manjon No 7 - Νίκος Τσιακμάς No 9 - Devonte Upson No 11 - Γιάννης Ευσταθιάδης No 13 - Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης No 14 - Βασίλης Χρηστίδης No 21 - Γιώργος Καμπερίδης No 22 - CJ Harris No 26 - Tyler Stevenson No 33 - Jordan Barnett No 34 - Jackson Kreuser «Η νέα σεζόν είναι εδώ. Και γράφουμε μαζί την επόμενη σελίδα!» τονίζει ο Κολοσσός στη σχετική του ανάρτηση.