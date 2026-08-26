MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κολοσσός Ρόδου: Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Τους αριθμούς στις φανέλες τους επέλεξαν οι παίκτες του Κολοσσού Ρόδου για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοίνωσε η νησιώτικη ομάδα.

Ο Κολοσσός Ρόδου γνωστοποίησε την Τετάρτη τους αριθμούς που διάλεξε κάθε παίκτης για τη φανελα του στην αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Αναλυτικά οι αριθμοί:

No 2 - Payton Willis

No 4 - Ζώης Καράμπελας

No 5 - Ezra Manjon

No 7 - Νίκος Τσιακμάς

No 9 - Devonte Upson

No 11 - Γιάννης Ευσταθιάδης

No 13 - Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης

No 14 - Βασίλης Χρηστίδης

No 21 - Γιώργος Καμπερίδης

No 22 - CJ Harris

No 26 - Tyler Stevenson

No 33 - Jordan Barnett

No 34 - Jackson Kreuser

«Η νέα σεζόν είναι εδώ. Και γράφουμε μαζί την επόμενη σελίδα!» τονίζει ο Κολοσσός στη σχετική του ανάρτηση.

kolossos_nummbers_2d2a18fa30616fd8.jpeg

 

Κολοσσός Ρόδου: Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών