Κολοσσός Ρόδου: Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών

Ο Κολοσσός Ρόδου γνωστοποίησε την Τετάρτη τους αριθμούς που διάλεξε κάθε παίκτης για τη φανελα του στην αγωνιστική περίοδο 2026/27.
Αναλυτικά οι αριθμοί:
No 2 - Payton Willis
No 4 - Ζώης Καράμπελας
No 5 - Ezra Manjon
No 7 - Νίκος Τσιακμάς
No 9 - Devonte Upson
No 11 - Γιάννης Ευσταθιάδης
No 13 - Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης
No 14 - Βασίλης Χρηστίδης
No 21 - Γιώργος Καμπερίδης
No 22 - CJ Harris
No 26 - Tyler Stevenson
No 33 - Jordan Barnett
No 34 - Jackson Kreuser
«Η νέα σεζόν είναι εδώ. Και γράφουμε μαζί την επόμενη σελίδα!» τονίζει ο Κολοσσός στη σχετική του ανάρτηση.