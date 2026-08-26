ΠΑΟΚ: Το πρώτο διήμερο της προετοιμασίας στο Μέτσοβο (vid)

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ δημοσίευσε σχετικό video με τις προπονήσεις της ομάδας που έγιναν το προηγούμενο διήμερο στο Μέτσοβο.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι πραγματοποιεί από τη Δευτέρα το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της στο Μέτσοβο, στο οποίο κάνει προπονήσεις, προτού δώσει τα πρώτα της φιλικά παιχνίδια.

Η παρουσία της ομάδας στο Μέτσοβο θα ολοκληρωθεί με τα δύο φιλικά παιχνίδια απέναντι σε Περιστέρι (29/8) και Βίκο Iωαννίνων (31/8), ενώ στην αποστολή βρίσκονται οι εξής παίκτες:

Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Κακλαμανάκης, Χάντζινς, Φόστερ, Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ, Μανθόπουλος και οι έφηβοι Μάνης, Σπανός και Χαραλαμπίδης (Οι Έλληνες διεθνείς Καλάθης, Περσίδης, Μπαζίνας, όπως και ο Τζέντι Όσμαν, θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου).

Δείτε το σχετικό video από τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ: