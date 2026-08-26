Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Πήρε από Καναδό τουρίστα 800 ευρώ για την απόσταση αεροδρόμιο-κέντρο

Νέα υπόθεση σε βάρος οδηγού ταξί εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές, καθώς Καναδός τουρίστας κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα αρπαγής 800 ευρώ κατά τη μεταφορά του από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας.

Η καταγγελία αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την υπόθεση οδηγού ταξί που απείλησε οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ και τους απέσπασε 600 ευρώ για μια κούρσα από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας.

Η συγκεκριμένη καταγγελία δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ούτε έχει διασταυρωθεί από τις Αρχές ότι συνδέεται με τον ίδιο οδηγό ταξί, ωστόσο, οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, καθώς ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να έδρασε παρουσιάζει ομοιότητες με την υπόθεση για την οποία συνελήφθη.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 38χρονος συνδέεται και με το περιστατικό των 800 ευρώ ή εάν πρόκειται για διαφορετικό δράστη.

Πηγή: newsit.gr