Πάτρα: Συνελήφθη καθηγητής – Κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Σοβαρή υπόθεση που αφορά καταγγελία σε βάρος 50χρονου καθηγητή σχολείου στην Πάτρα διερευνούν οι αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας. Σε βάρος του υποβλήθηκε μήνυση από 18χρονη πρώην μαθήτριά του.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μαθήτριας στις αστυνομικές υπηρεσίες στην Πάτρα, ο καθηγητής φέρεται να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της από την περίοδο που εκείνη ήταν ανήλικη.

Όπως αναφέρει το Tempo24.news, τα περιστατικά φέρονται να ξεκίνησαν το 2023, όταν η κοπέλα ήταν κάτω των 15 ετών και να συνεχίστηκαν έως τον Μάιο του 2026, οπότε και τελείωσε το σχολείο.

Οι πράξεις φέρονται να σημειώνονταν τόσο κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων όσο και στο πλαίσιο ιδιαίτερων, τα οποία πραγματοποιούνταν στο σπίτι της στην Πάτρα.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο 50χρονος φέρεται να της έστελνε μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο, στα οποία εμφανιζόταν ο ίδιος επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Το πρωί της Τετάρτης (26.08.2026), αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο σπίτια που συνδέονται με τον 50χρονο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το κινητό τηλέφωνό του ψηφιακό υλικό που αφορά την καταγγέλλουσα όταν ήταν ανήλικη.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι αναμένεται να αποσταλούν στα αρμόδια εργαστήρια για ψηφιακή ανάλυση, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό τους και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν πορνογραφία ανηλίκων, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: newsit.gr