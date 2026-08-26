Μεσογειακοί Αγώνες: Στην τετράδα με το απόλυτο η Εθνική Γυναικών

Στις 4 καλύτερες ομάδες των Μεσογειακών Αγώνων προκρίθηκε η Εθνική γυναικών, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της φάσης των ομίλων στο Τάραντο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε με ανατροπή 3-1 σετ της Βόρειας Μακεδονίας και με 3/3 εξασφάλισε μία εκ των δύο θέσεων που οδηγούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το απόγευμα της Πέμπτης (27/8, 18.00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία για την πρώτη θέση. Ο ηττημένος θα προκριθεί ως δεύτερος.

Στο πρώτο σετ η Ελλάδα προηγήθηκε για πρώτη φορά με 12-11 με άσσο της Φακοπουλίδου. Με νέο άσσο, αυτή τη φορά από τη Ζιώγα ξεφύγαμε με 18-15 και η διαφορά έφτασε μέχρι το +4 (20-16). Εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση της Βόρειας Μακεδονίας που με επιμέρους σκορ 2-9 έκανε το 0-1 με 22-25.

Στο δεύτερο σετ το 8-6 έγινε 16-6 με πρωταγωνίστριες την Λαμπρούση στο σερβίς και την Φακοπουλίδου στην επίθεση που εκμεταλλεύτηκε όλες τις κόντρες που τις δόθηκαν. Το σετ είχε κριθεί από νωρίς και η Ζιώγα με άσσο έκανε το 25-13.

Το τρίτο σετ ήταν μονόλογος της Εθνικής μας ομάδα που πήρε από νωρίς προβάδισμα. Με άσσο της Νικολογιάννη η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό (14-4) για να λήξει το σετ με 25-07 μετά από λάθος σερβίς της Βόρειας Μακεδονίας.

Με το σκορ στο 2-1 ο εξασφαλισμένος βαθμός έδινε και μαθηματικά την πρόκριση στα ημιτελικά και ο Γιώργος Μπακοδήμος προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Η Σοφία Γκρέκα πέρασε ως διαγώνια και η Βίβιαν Ζαφειρίου στα άκρα μαζί με την Ασημίνα Νικολογιάννη. Η Λαμπριάννα Πήττα πήρε τη θέση της Τζίνας Λαμπρούση στο κέντρο και η νεαρή Δήμητρα Παπαθανασίου πέρασε στον αγώνα στη πάσα. Με τα σερβίς της Νικολογιάννη το 5-6 έγινε 11-6 (είχε 3 άσσους στο διάστημα αυτό). Η διαφορά παρέμεινε και με άσσο η Παπαθανασίου έβαλε τέλος στην αναμέτρηση για το τελικό 25-17.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 21-19, 22-25

2ο σετ: 8-6, 16-6, 21-8, 25-13

3ο σετ: 8-1, 16-5, 21-5, 25-7

4ο σετ: 8-6, 16-12, 21-14, 25-17

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 12 άσσους, 57 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και της Βόρειας Μακεδονίας προήλθαν από 5 άσσους, 26 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (22-25, 25-13, 25-07, 25-17) σε 100′

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Μπακοδήμος): Λαμπρούση 3 (1/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Φακοπουλίδου 19 (17/25 επ., 2 άσσοι, 9% υπ. – 9% άριστες), Φλιάκου 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζιώγα 15 (12/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Καθάριου 14 (7/12 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Νικολογιάννη 19 (13/28 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 38% υπ. – 12% άριστες) Καραμπάση (λ, 56% υπ. – 22% άριστες), Κοντούδη (λ), Παπαθανασίου 1 (1 άσσος), Πήττα 2 (2/3 επ.), Γκρέκα 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Ζαφειρίου 2 (2/10 επ., 55% υπ. – 45% άριστες).

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Μίλος Γκαβρίλοβιτς): Στοκόσκα 9 (6/9 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ατανάσοβα 7 (7/35 επ., 40% υπ. – 10% άριστες), Μιλέφσκα 4 (1/13 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ0, Κοβάτσεβικ 6 (5/19 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 21% άριστες), Κιπριγιανόφσκα 2 (1/4 επ., 1 μπλοΚ0, Μπάλοφ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ0 / Πορορντανόφκσα (λ, 18% υπ. – 6% άριστες), Αντέσκα (λ, 38% υπ. – 19% άριστες), Μποσκόφσκα 6 (5/18 επ., 1 μπλοκ), Ντίκοβα, Τόσεβα 1 (1/4 επ.).

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Βόρεια Μακεδονία – Τουρκία 0-3 (04-25, 16-25, 15-25)

Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (25-27, 21-25, 15-25)

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Αλγερία – Κόσοβο 0-3 (19-25, 10-25, 14-25)

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Ελλάδα – Αλγερία 3-0 (25-16, 25-11, 25-11)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Κόσοβο – Βόρεια Μακεδονία 3-1 (30-28, 25-17, 19-25, 25-16)

Αλγερία – Τουρκία 0-3 (07-25, 13-25, 13-25)

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Τουρκία – Κόσοβο 3-0 (25-17, 25-17, 25-18)

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία (22-25, 25-13, 25-07, 25-17)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο