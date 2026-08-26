Νέες προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο με drones και CN-235

Για δεύτερο συνεχόμενo 24ωρο η Τουρκία προχωρεί σε παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο με ένα CN-235 και drones.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ την Τετάρτη (26.08.2026), το CN-235 και πέντε drones της Τουρκίας προχώρησαν σε 8 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και σε 13 του εθνικού εναέριου χώρου.

Οι νέες τουρκικές παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Υπενθυμίζεται ότι, την Τρίτη (25.08.2026), ένα CN-235 και τέσσερα drones έκαναν 10 παραβάσεις, ενώ τα UAV ξεχωριστά έκαναν και οκτώ παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 26η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 (1 CN-235 και 5 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 6

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 8 (1 από το CN-235 και 7 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 13 ( 7 από το CN-235 και 6 από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Πηγή: newsit.gr