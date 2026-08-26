Την ήττα με 3-0 σετ από την ανώτερη Σερβία γνώρισε η Εθνική γυναικών στο τελευταίο της παιχνίδι για τον Β’ όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπρνο.

Η ήττα δεν επηρεάζει την παρουσία της Ελλάδας στην επόμενη φάση, καθώς η πρόκριση στους «16» έχει ήδη εξασφαλιστεί. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον Β’ όμιλο με απολογισμό δύο νίκες και δύο ήττες και περιμένει πλέον τα παιχνίδια της Πέμπτης για να μάθει αν θα καταλάβει την τρίτη ή την τέταρτη θέση, αλλά και τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση. Από την πλευρά της, η Σερβία έκλεισε αήττητη την παρουσία της στον όμιλο και κατέκτησε την πρώτη θέση.

Στο τελευταίο της παιχνίδι πριν από τα νοκ άουτ, η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου είχε απέναντί της μία από τις ισχυρότερες ομάδες της διοργάνωσης. Η Εθνική παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρώτο και το τρίτο σετ, δυσκολεύοντας τη Σερβία σε αρκετά σημεία της αναμέτρησης, ενώ στο δεύτερο οι Σέρβες επέβαλαν τον ρυθμό τους και έφτασαν με μεγαλύτερη άνεση στην κατάκτησή του.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τη Σερβία ήταν η Τιγιάνα Μπόσκοβιτς, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, ενώ από 12 πρόσθεσαν η Χένα Κούρταγκιτς και η Αλεξάντρα Ούζελατς. Από ελληνικής πλευράς, πρώτη σκόρερ ήταν η Μάρθα Ανθούλη με 12 πόντους, με τη Φαίη Μπακοδήμου να ακολουθεί με 10.

Το ματς

Οι Σέρβες μπήκαν στο ματς με 5-0, αλλά η αντίδραση της Εθνικής ήταν άμεση, καθώς πλησίασε στον πόντο (5-4). Η Σερβία κατάφερε σταδιακά να πάρει ξανά απόσταση και βρέθηκε μπροστά με 21-16, χωρίς όμως να τελειώσει εύκολα το σετ. Η Ελλάδα μείωσε σε 23-20 και στη συνέχεια έσβησε δύο σετ πόιντ, πριν η Ούζελατς κάνει το 25-22.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στο δεύτερο σετ. Μετά το ισορροπημένο ξεκίνημα, η Σερβία επέβαλε τον ρυθμό της και άρχισε να ανοίγει την απόσταση. Η Μπόσκοβιτς πρωταγωνίστησε σε αυτό το διάστημα, με τη διαφορά να φτάνει στο +7 (19-12). Η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να αντιδράσει και το 25-13 έφερε το 2-0.

Η Εθνική επέστρεψε πιο δυνατά στο τρίτο σετ και κατάφερε να βρεθεί μπροστά με 7-6. Η αναμέτρηση παρέμεινε αμφίρροπη για αρκετή ώρα, μέχρι η Κούρταγκιτς να δώσει προβάδισμα δύο πόντων στη Σερβία για το 18-16. Από εκείνο το σημείο οι Σέρβες απέκτησαν τον έλεγχο, έφτασαν στο 22-17 και τελικά έκλεισαν το σετ με 25-18.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-15, 25-22

2ο σετ: 8-6, 16-12, 21-13, 25-13

3ο σετ: 7-8, 16-15, 21-17, 25-18

*Οι πόντοι της Σερβίας προήλθαν από 6 άσους, 42 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 1 άσο, 34 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-13, 25-18)

ΣΕΡΒΙΑ (Ζόραν Τέρζιτς): Πόποβιτς 7 (4/4 επ., 3 μπλοκ), Ογκνιένοβιτς 2 (2 άσοι), Κούρταγκιτς 12 (5/8 επ., 7 μπλοκ), Ούζελατς 12 (9/26 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 35% υπ. – 18% άριστες), Μπόσκοβιτς 20 (17/31 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Τίτσα 7 (6/11 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 0% άριστες) / Γέγκντιτς (λ., 80% υπ. – 45% άριστες), Μίρκοβιτς, Ζούμπιτς 1 (1/1 επ.), Μιλόγεβιτς, Γκοτσάνιν (λ., 25% υπ. – 0% άριστες)

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 1 (1/3 επ.), Τικμανίδου 6 (5/10 επ., 1 άσος, 45% υπ. – 5% άριστες), Τάνη, Μπακοδήμου 10 (9/29 επ., 61% υπ. – 25% άριστες), Παπαγεωργίου 5 (5/13 επ.), Ανθούλη 12 (9/26 επ., 3 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ., 50% υπ. – 25% άριστες), Γκιούρδα (0/1 επ.), Κωνσταντινίδου, Αντωνακάκη, Αγγελοπούλου 4 (4/7 επ., 30% υπ. – 20% άριστες), Γράβαρη 1 (1/3 επ.)