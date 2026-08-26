Οι Πέλικανς έκλεισαν τον Μάθουριν με διετές συμβόλαιο έναντι 16 εκατ. δολαρίων

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς ήρθαν σε συμφωνία με τον Μπένεντικτ Μάθουριν για τα επόμενα δύο χρόνια έναντι 16 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι Πέλικανς. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια η ομάδα της Νέας Ορλεάνης ήρθαν σε συμφωνία με τον Μπένεντικτ Μάθουριν, ενισχύοντας έτσι την περιφερειακή της γραμμή.

Ο 24χρονος Καναδός γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μάθουριν που είχε επιλεχθεί στο Νο.6 του ντραφτ του 2022, προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, στην οποία φόρεσε τις φανέλες των Ιντιάνα Πέισερς και των Λος Άντζελες Κλίπερς.



Σε σύνολο 54 αγώνων κατέγραψε 17,6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 30 λεπτά συμμετοχής.