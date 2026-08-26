Ερνανγκόμεθ: «Στον Παναθηναϊκό νιώθω ότι με αγαπούν και με εκτιμούν» - Τι είπε για τον Ομπράντοβιτς

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο της MARCA εξήγησε τον λόγο που ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας πως όλοι στον σύλλογο τον αγαπούν, ενώ στάθηκε και στην ομιλία που είχε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν την ανανέωση του συμβολαίου του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Βρήκα ένα μέρος όπου είμαι πολύ ευτυχισμένος. Ο τρόπος με τον οποίο ζουν το μπάσκετ... Η πρώτη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη, αλλά τα κερδίσαμε όλα και όταν κερδίζεις εκεί, γράφεις ιστορία. Νιώθω ότι με αγαπούν και με εκτιμούν πολύ. Το να σε αγαπούν, στο τέλος της ημέρας, είναι πάντα κάτι καλό. Είχα ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, ναι, είχα προτάσεις από άλλες ομάδες και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα με άφηνε να φύγω. Όμως πιστεύω ότι το καλύτερο ήταν να συνεχίσω εκεί μακροπρόθεσμα, νιώθοντας ότι με αγαπούν τόσο πολύ οι φίλαθλοι, ο ιδιοκτήτης και ο προπονητής. Και είναι μια απόφαση που μου άρεσε»

«Αυτή είναι η πίεση που βιώνουμε στον Παναθηναϊκό. Αποκτούμε τους καλύτερους από τους καλύτερους και δεν μας αρκεί να φτάσουμε σε έναν τελικό. Πρέπει να κυνηγάμε τους τίτλους. Έτσι το ζουν εκεί, να επενδύουν στους καλύτερους που υπάρχουν και να κερδίζουν. Δεν έχουμε άλλη επιλογή»

Για τον Ομπράντοβιτς: «Έφεραν τον Ομπράντοβιτς, που είναι ένας θρύλος. Έχει κατακτήσει πέντε φορές την Ευρωλίγκα εκεί και ανυπομονώ να μάθω από αυτόν. Μίλησα μαζί του πριν από την ανανέωσή μου. Εμένα μου αρέσει να μαθαίνω από τους καλύτερους».

Για την Εθνική Ισπανίας και τα «παράθυρα»: «Έχω μεγάλη διάθεση να παίξω με τα νέα παιδιά. Τους γνώριζα ήδη εδώ και χρόνια και βλέπω πώς έχει εξελιχθεί η πορεία τους. Έρχονται με μεγάλη όρεξη και πιστεύω ότι η Εθνική ομάδα δείχνει πολύ καλά στοιχεία για τα επόμενα χρόνια. Έχουν πολύ ταλέντο, είναι καλά παιδιά, αγωνίζονται και ανταγωνίζονται».

Για το ότι είναι αρχηγός μαζί με τον αδερφό του στην Εθνική ομάδα: «Εξακολουθεί να είναι ένα όνειρο. Για την οικογένειά μου και για μένα, το να ερχόμαστε με την Εθνική ομάδα ήταν πάντα η προτεραιότητά μας. Το να κερδίζουμε με την Εθνική είναι το πιο όμορφο πράγμα που μας έχει συμβεί στην αθλητική μας ζωή και δεν θα το αντάλλαζα με τίποτα. Για εμάς εξακολουθεί να είναι κάτι ξεχωριστό. Έρχομαι με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως πάντα και θα συνεχίσω να έρχομαι όποτε το θέλει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Εξακολουθώ να είμαι ερωτευμένος με το μπάσκετ, εξακολουθώ να λατρεύω να παίζω με τον αδελφό μου και είναι όνειρο να μπορώ να το κάνω σε οποιαδήποτε ομάδα», δήλωσε.

Για την Εστουδιάντες: «Πάντα έλεγα ότι θα ήθελα να επιστρέψω στην Εστουντιάντες και να αποσυρθώ εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Όμως, τελικά, οι ζωές αλλάζουν πολύ. Φυσικά και θα ήταν ένα ονειρεμένο τέλος, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι θα έπαιζα στην Ελλάδα και ότι θα ένιωθα τόσο αγαπητός».