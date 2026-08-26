Θεσσαλονίκη: 3 κιλά ηρωίνης έκρυβε ένας άνδρας που συνελήφθη σε αστυνομική επιχείρηση

Με χειροπέδες βρέθηκε ένας άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, το πρωί της Τετάρτης (26/8/26) κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε ηρωίνη και σκόπευε να την διακινήσει στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, έγινε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτι, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: newsit.gr