ΣΕΦ: Οι μπουλντόζες μπήκαν, υπογραφές δεν μπήκαν, τα εύλογα ερωτήματα παραμένουν

Χαμογελαστός και φορώντας κράνος ασφαλείας, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Αγγελόπουλος ανέβηκε την περασμένη Δευτέρα σε μπουλντόζα και επιθεώρησε τις εργασίες που πραγματοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ΣΕΦ.

Κι ενώ η ανακαίνιση του ΣΕΦ -όπως και κάθε γηπέδου- αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού, πρόκειται για εξέλιξη που προκαλεί ερωτήματα. Κι αυτό επειδή, μέχρι κι αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πώς επιτρέπει επομένως η Πολιτεία να διενεργούνται έργα σε ένα ακίνητο που ακόμη ανήκει στο Δημόσιο, καθώς δεν έχει επισημοποιηθεί η παραχώρησή του στην ΚΑΕ Ολυμπιακός;

Η τροπολογία

Η τροπολογία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ψηφίστηκε από την Βουλή πάνω από ένα χρόνο πριν, στις 31 Ιουλίου 2025. Σύμφωνα με όσα προβλέπονταν μεταξύ άλλων στην τροπολογία, παραχωρείται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός η χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΣΕΦ για 49 έτη, ενώ μεταξύ άλλων προβλέπονται ελάχιστες επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ σε 12 έτη.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι στην τροπολογία προβλεπόταν ρητά ότι η παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Περισσότερο από ένα χρόνο μετά όμως, η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί.

Παραμένει άγνωστο γιατί το ΣΕΦ δεν έχει περιέλθει ακόμα επισήμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, έναν χρόνο μετά την ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας. Υπάρχουν νομικά ή άλλης φύσεως ζητήματαπου καθυστερούν την υπογραφή της και δεν έχουν ανακοινωθεί;

Εύλογα ερωτήματα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, στην κεντρική αρένα έχουν ήδη ξηλωθεί οι κερκίδες και γίνεται η σχετική διαμόρφωσή τους προκειμένου να κατασκευαστούν οι σουίτες, ενώ ξεκίνησε και η αποκόλληση του δαπέδου, προκειμένου να μεγαλώσει η χωρητικότητα του γηπέδου. Αντίστοιχα, οι εργασίες εντείνονται και στην κεντρική σάλα, ενώ αυτές που αφορούν το προπονητήριο της πρώτης ομάδας, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Προκαλούνται επομένως εύλογες απορίες: Γιατί οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν δαπανήσει -σύμφωνα με τα επίμαχα δημοσιεύματα- αυτό το ποσό, ενώ το ΣΕΦ δεν έχει περάσει επίσημα στην ΚΑΕ;

Γιατί το κράτος έχει επιτρέψει την διενέργεια αυτών των εργασιών ανακαίνισης από τη στιγμή που δεν έχει υπογραφεί ακόμη η σύμβαση παραχώρησης; Έχει δοθεί κάποια σχετική άδεια;

Υπάρχει έλεγχος από την Πολιτεία αναφορικά με τις εργασίες που πραγματοποιούνται με ιδιωτικά κεφάλαια, δεδομένου ότι το ΣΕΦ δεν έχει ακόμη παραχωρηθεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός;

Επιτρέπεται μια εταιρεία να εκτελεί αυτοβούλως εργασίες ανακαίνισης σε ακίνητο που αυτή τη στιγμή ανήκει στο Δημόσιο;

Εύλογα ερωτήματα προκαλεί και η στάση της κυβέρνησης να μην ενημερώσει επίσημα το φίλαθλο κοινό για τους λόγους που ακόμη δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης, αλλά παρόλα αυτά εκτελούνται έργα ανακαίνισης.

«Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα»

Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε στις 2 Δεκεμβρίου 2025 στο Sport24 ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, είχε ερωτηθεί αν μπορεί να γίνει ένα έργο στο ΣΕΦ πριν τη σύμβαση και είχε απαντήσει πως «εξαρτάται από την έκταση. Σε μικρά πράγματα, στα βοηθητικά γήπεδα πχ. στις σουίτες… Είναι δύσκολο να κάνεις τον περιβάλλοντα χώρο. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα…».

Προκαλεί αλγεινή απορία τι άλλαξε από τότε. Δεν είναι πλέον προαπαιτούμενο να υπογραφεί η σύμβαση προτού εκκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισης του γηπέδου που αφορούν ακόμη και την αύξηση της χωρητικότητάς του;

Ακύρωση του διαγωνισμού

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εργασίες που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο ΣΕΦ, αποτελούν ξεχωριστό έργο από την ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου. Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές εβδομάδες, το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε τον διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ και προκήρυξε από την αρχή το διαγωνισμό για τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς διαπιστώθηκαν παραλείψεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης.

Το συγκεκριμένο έργο έχει εκτιμώμενη αξία 24,8 εκατομμυρίων ευρώ και είναι δημόσια χρηματοδοτούμενο, καθώς έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, δηλαδή στους εθνικούς όρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πηγή: ieidiseis.gr