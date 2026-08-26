Οι 50 κορυφαίοι Ευρωπαίοι στην ιστορία του μπάσκετ: Σε ποια θέση βρίσκονται Αντετοκούνμπο, Μποντιρόγκα, Γκάλης και Σπανούλης

Το «HoopsHype» δημοσίευσε λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ, με το ελληνικό στοιχείο να είναι έντονο.

Το «HoopsHype» δημοσίευσε την λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους παίκτες και μέσα σε αυτή δεσπόζει το ελληνικό στοιχείο. Η ιστοσελίδα ανανέωσε την λίστα της στην όποια βρίσκονται οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Νίκος Γκάλης και ο Βασίλης Σπανούλης.

Στο Νο1 της σχετικής λίστας φιγουράρει ο Γερμανός θρύλος των Ντάλας Μάβερικς και πρωταθλητής του NBA (2011), Ντιρκ Νοβίτσκι. Ακριβώς πίσω του, ο Greak Freak, για τον οποίο η ιστοσελίδα έγραψε το εξής: «Είναι δεύτερος, ήδη στα 31 του χρόνια και έχει την ευκαιρία να θεωρηθεί το κορυφαίο ξένο ταλέντο στην ιστορία του NBA όταν αποσυρθεί από τη δράση. Όλα αυτά για έναν παίκτη που δεν είχε καν ελληνική υπηκοότητα όταν μεγάλωνε».

Αναλυτικά η λίστα:

Ντιρκ Νοβίτσκι Γιάννης Αντετοκούνμπο Νίκολα Γιόκιτς Πάου Γκασόλ Τόνι Πάρκερ Λούκα Ντόντσιτς Ρουντί Γκομπέρ Μαρκ Γκασόλ Ντράζεν Πέτροβιτς Πέτζα Στογιάκοβιτς Άρβιντας Σαμπόνις Ντέτλεφ Σρεμπφ Βλάντε Ντίβατς Τόνι Κούκοτς Νίκολα Βούτσεβιτς Ντομάντας Σαμπόνις Τζόακιμ Νόα Αντρέι Κιριλένκο Ρίκ Σμιτς Γκόραν Ντράγκιτς Ζιντρούνας Ιλγκάουσκας Ρίκι Ρούμπιο Κρίσταπς Πορζίνγκις Ντίνο Ράτζα Ντανίλο Γκαλινάρι Νικ Μπατούμ Ντένις Σρούντερ Σαρούνας Μαρτσουλιόνις Γιόνας Βαλαντσιούνας Χινταγέτ Τούρκογλου Βικτόρ Γουεμπανιαμά Μεχμέτ Οκούρ Ντέγιαν Μποντιρόγκα Χοσέ Καλδερόν Κλιντ Καπέλα Λάουρι Μάρκανεν Χουάν Κάρλος Ναβάρο Μπορίς Ντιό Όου Τζι Ανουνόμπι Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς Άλπερεν Σενγκούν Εβάν Φουρνιέ Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς Μάρτσιν Γκόρτατ Νίκος Γκάλης Ίβιτσα Ζούμπατς Ντένι Άβντιγια Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς Σουέν Νέιτερ Βασίλης Σπανούλης