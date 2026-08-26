Tέλος το αμερικανικό όνειρο για την Παπαμιχαήλ

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έδωσε μεγάλη μάχη απέναντι στην Εκατερίνε Γκοργκότζε, όμως ηττήθηκε μετά από δύο κλειστά σετ και έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό στο US Open.

Η 32χρονη Ελληνίδα (Νο.188) τα έδωσε όλα για 2 ώρες και 25 λεπτά, όμως ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την 34χρονηΓεωργιανή (Νο.163) με 7-6(3), 7-6(2) και αποκλείστηκε από τον τρίτο προκριματικό γύρο της Νέας Υόρκης.

Η Δέσποινα κατάφερε να επιστρέψει από το 5-1 στο πρώτο σετ, όμως «λύγισε» στο τάι μπρέικ και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη μεγάλη ανατροπή.

Στο δεύτερο σετ πήρε πίσω και τα δύο μπρέικ που δέχτηκε και έσωσε δύο ματς πόιντ στο 5-4, αλλά και πάλι δεν είχε λύσεις στο τάι μπρέικ, όπου κυριάρχησε η αντίπαλός της.

Έτσι, δεν θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για την πρώτη της παρουσία σε κυρίως ταμπλό Grand Slam.

Xθες, θυμίζουμε, έμεινε εκτός και ο Στέφανος Σακελλαρίδης, που φιλοδοξούσε και αυτός να κάνει το ντεμπούτο του σε major.