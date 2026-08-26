Γιουλ για την 20η του σεζόν στην Ρεάλ: «Δεν κοιτάζω πλέον πίσω»

Ο Σέρχιο Γιουλ σε δηλώσεις του έστειλε το δικό του μήνυμα για την 20η του σεζόν στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τον 39χρονο - πλέον - άσο να σημειώνει πως δεν κοιτάζει πίσω.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο της Ρεάλ ο Σέρχιο Γιουλ που μπαίνει πλέον στην 20η του σεζόν με την «Βασίλισσα» θέλησε να δώσει το παράδειγμα στους νέους παίκτες.

«Το συναίσθημα είναι πολύ καλό, όλοι έχουν έρθει σε φόρμα και αυτές είναι δύσκολες εβδομάδες προετοιμασίας, αυτό έρχεται τώρα και είμαι χαρούμενος που ξεκινάω μια ακόμη σεζόν», δήλωσε.

«Οι στόχοι της ομάδας είναι να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στους τελικούς κάθε διοργάνωσης στην οποία συμμετέχουμε και να προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε. Αυτός είναι ο συνολικός και βραχυπρόθεσμος στόχος, να προσαρμοστούμε όλοι στους νέους παίκτες και εκείνοι σε αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης».

Όσον αφορά τον νέο προπονητή της ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, υπογράμμισε: «Έχει ένα πολύ δυναμικό στυλ παιχνιδιού, με επιθετική άμυνα, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να είναι καλό για τους παίκτες που έχουμε και για την ομάδα».

Μπαίνοντας λοιπόν στην 20η σεζόν με την ομάδα της Μαδρίτης ο ίδιος δηλώνει πως προτιμά «να μην κοιτάζει πίσω» και «να σκέφτεται» ότι είναι η πρώτη του φορά, οπότε θα «προσπαθήσει» να παίξει στο 100% για να «εμπνεύσει» τους νέους παίκτες, όπως ακριβώς έκαναν μαζί του ο Φελίπε Ρέγιες και ο Ρούντι Φερνάντεθ.

«Το να υπερασπίζεσαι αυτή τη φανέλα σημαίνει ότι δεν τα παρατάς ποτέ σε έναν αγώνα, πάντα παλεύεις μέχρι το τέλος και επιδεικνύεις χαρακτήρα και πάθος για να υπερασπίζεσαι αυτό το σήμα κάθε μέρα», τόνισε ο Σέρχιο Γιουλ.