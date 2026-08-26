Στην προετοιμασία της Μπεσίκτας ο ΝτεΤζούλιους εν αναμονή της απόφασης του ΒΑΤ

Ο Ντέβιντ ΝτεΤζούλιους έχει ενσωματωθεί κανονικά στην προετοιμασία της Μπεσίκτας, την ώρα που η Μούρθια και η πλευρά του παίκτη περιμένουν την απόφαση του BAT

Η δικαστική διαμάχη του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους με την Μούρθια αναμένεται να εκδικασθεί στις αρχές του Σεπτέμβρη από το BAT της FIBA, την ώρα που ο πρώην παίκτης του Λαυρίου και του Άρη έχει ενσωματωθεί κανονικά στην προετοιμασία της Μπεσίκτας, έχοντας ανακοινωθεί κανονικά από την τουρκική ομάδα.

O general manager της ισπανικής ομάδας, Αλεχάντρο Γκόμεζ μίλησε κατά την πρώτη προπόνηση της Μούρθια, εκεί όπου ανέφερε χαρακτηριστικά πως το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να αναζητά λύση μέσω της νομικής οδού. Ο ίδιος μάλιστα απέφυγε να αναφερθεί στο όνομα του αθλητή, μιλώντας γι αυτόν με τον αριθμό της φανέλας του.

«Το θέμα του αθλητή με το νούμερο 5 το χειρίζονται οι δικηγόροι μας. Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι πολύ απογοητευμένος από τη στάση του παίκτη και των εκπροσώπων του, όμως δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση που βρίσκεται σε νομικό επίπεδο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας με κάθε δυνατό τρόπο.

Ο παίκτης συμμετέχει στην προετοιμασία της τουρκικής ομάδας, ωστόσο για να μπορέσει να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα θα πρέπει πρώτα να υπάρξει δικαστική απόφαση σχετικά με την υπόθεσή του».