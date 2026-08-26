Ακρίτα: «"Παράσημο" η άρνηση της ΝΔ να με ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής»

Στην άρνηση της ΝΔ να την ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής, απαντά η Έλενα Ακρίτα, εισπράττοντας την απόρριψη της υποψηφιότητας της σαν «παράσημο» όπως αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της

«Δεν με ψηφίζει η ΝΔ για Αντιπρόεδρο της Βουλής δηλωνουν «κύκλοι» της κυβέρνησης», αναφέρει και συνεχίζει:

Όπως λένε «η Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ασκήσει “σφοδρή κριτική” στην κυβέρνηση και τη ΝΔ».

Που σημαίνει πως κάτι καλό έχω κάνει στην κοινοβουλευτική μου θητεία.

Στη Βουλη του Μητσοτάκη πρέπει να προσκυνάμε κι όχι να ασκούμε μαχητική αντιπολίτευση.



Αισθάνομαι δικαιωμένη για το παράσημο αυτό. Γιατί ξέρω πως οι γονείς μου είναι περήφανοι και μού χαμογελούν από ‘κει ψηλά!

Νωρίτερα όπως έγινε γνωστό σύμφωνα με πηγές από το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, δεν θα ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την Έλενα Ακρίτα.

Η αρνητική στάση της ΝΔ δεν συνδέεται με το γεγονός ότι η Έλενα Ακρίτα προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπό της και τη στάση που έχει κρατήσει απέναντι στην κυβέρνηση και τη ΝΔ, αναφέρουν πηγές απο το κυβερνών κόμα.

Η βουλευτής Επικρατείας έχει, άλλωστε, έρθει πολλές φορές σε σφοδρή αντιπαράθεση με στελέχη της ΝΔ, με δημόσιες τοποθετήσεις και έντονη κριτική, σημειώνουν.

Πηγή: cnn.gr