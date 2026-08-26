Προπόνηση σε φουλ ρυθμούς η Εθνική πριν τα do or die ματς με Ουκρανία και Ισπανία (pic)

Η Εθνική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της σε φουλ ρυθμούς ενόψει των κρίσιμων παιχνιδιών κόντρα σε Ουκρανία (28/8) και Ισπανία (31/8). Αύριο η αναχώρηση για Ρίγα.

Η Εθνική ομάδα συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την προετοιμασία της ενόψει των κρίσιμων «παραθύρων» με Ουκρανία (28/8) και Ισπανία (31/8). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την παρέα του Μίχαλιουκ στην Ρίγα και έπειτα υποδέχεται στο Telekom Center την Ισπανία σε δυο do or die ματς.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει 15 παίκτες στη διάθεσή του και θα αποφασίσει μετά την αυριανή προπόνηση ποιοι θα μείνουν εκτός της τελικής δωδεκάδας και δεν θα ταξιδέχουν στην Ρίγα της Λετονίας.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από την προπόνηση της Εθνικής: