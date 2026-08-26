Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Τιμ Κάρι

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο θρυλικός ηθοποιός Τιμ Κάρι.

Σύμφωνα με το TMZ, ο σταρ των ταινιών «The Rocky Horror Picture Show» και «It» απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης 25/8.

Πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας που να συνδέονται με τον θάνατό του.

Υπενθυμίζεται πως ο Βρετανός ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2012.

Tim Curry, the legendary film and TV actor has died at 80 💔🕊️ https://t.co/hK41OcFil5 pic.twitter.com/cthoAGTO5i — TMZ (@TMZ) August 26, 2026

Η επαγγελματική του πορεία

Ο Κάρι ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο του Λονδίνου και το 1968 συμμετείχε στο αρχικό καστ της παράστασης «Hair» στο West End.

Εκεί γνώρισε τον Ρίτσαρντ Ο’Μπράιεν, ο οποίος αργότερα δημιούργησε τον εμβληματικό ρόλο του Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ για το «The Rocky Horror Show» το 1973, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας του.

Είχε υποδυθεί επίσης τον Πένιγουαϊζ στην τηλεοπτική μεταφορά του «It» του Στίβεν Κινγκ το 1990, καθώς και από τον ρόλο του ως κ. Χέκτορ στο «Home Alone 2: Lost in New York». Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται επίσης τα «Annie», «The Hunt for Red October», «Muppet Treasure Island», «Addams Family Reunion» και «Scary Movie 2».

Με τις αξέχαστες ερμηνείες του στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, ο Τιμ Κάρι άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της ψυχαγωγίας, κερδίζοντας την αγάπη και την αναγνώριση του κοινού σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: cnn.gr