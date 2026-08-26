Οι ευρωπαϊκές ρεβάνς στην TV: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν την Πέμπτη 27 Αυγούστου εκτός έδρας, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Αμφότερες οι αναμετρήσεις αρχίζουν στις 20:00 και τα πάντα παραμένουν ανοικτά μετά τις ισοπαλίες των πρώτων αγώνων.
Η Μπραν υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Μπέργκεν, μετά το 1-1 της Τούμπας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Open, σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» χρειάζεται νίκη για να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή παρουσία του έως τον Δεκέμβριο. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας ακολουθούν παράταση και, εφόσον χρειαστεί, πέναλτι.
Την ίδια ώρα, η Χράντετς Κράλοβε αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην Τσεχία. Η μετάδοση θα γίνει από τον ΣΚΑΪ, με τον Κώστα Ψάρρα στην περιγραφή. Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν χωρίς προβάδισμα, καθώς στο πρώτο παιχνίδι προηγήθηκαν με 2-0, αλλά δέχθηκαν δύο γκολ στο φινάλε και έμειναν στο 2-2. Ο νικητής προκρίνεται στη League Phase, ενώ ο ηττημένος ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή πορεία του.
Στις 21:00 ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία, στη ρεβάνς των play offs του Europa League. Το παιχνίδι μεταδίδεται από το Cosmote Sport 2, σε περιγραφή του Αποστόλη Πάνου. Η ομάδα της Κρήτης έχει ισχυρό προβάδισμα μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα. Με πρόκριση εξασφαλίζει θέση στη League Phase του Europa League, ενώ σε περίπτωση ανατροπής θα συνεχίσει στη League Phase του Conference League.