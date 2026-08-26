Box Now: Μεταφορέας πετάει και κλωτσάει δέματα – Η απάντηση της εταιρίας

Εικόνες που προκαλούν αίσθηση και έρχονται να πλαισιώσουν τις καταγγελίες που κάνουν πελάτες της Box Now, φέρνει την Τετάρτη (26.08.2026) στο φως της δημοσιότητας το «Live News» από τη συχνότητα του MEGA.

Η Box Now είναι εταιρία ταχυμεταφορών που κάθε χρόνο παραδίδει εκατοντάδες χιλιάδες δέματα σε πελάτες της τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφεται υπάλληλος να εκτοξεύει τις συσκευασίες, να τις κλωτσάει και να αδιαφορεί για εκείνες που ήταν πρόχειρα στοιβαγμένες στο φορτηγάκι και έπεσαν στο έδαφος.

Είναι βίντεο που τραβήχτηκε από περαστικό στο Κιάτο στις αρχές Αυγούστου και ίσως εξηγεί γιατί ορισμένα από τα εύθραυστα προϊόντα έφτασαν στους παραλήπτες τους σπασμένα και κατεστραμμένα, με σκισμένες τις συσκευασίες τους.

Σε άλλο βίντεο, η ασυνειδησία του υπαλλήλου είναι προκλητική.

Δεν μεταφέρει σωστά ούτε ένα από τα δέματα που πιάνει στα χέρια του. Η λήψη γίνεται μέσα από αυτοκίνητο, χωρίς ο υπάλληλος να γνωρίζει ότι καταγράφεται.

Η απάντηση της εταιρίας

Για όλα αυτά, η Box Now κάνει λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό.

«Βλέποντας αυτό το περιστατικό, βρήκαμε αμέσως ποιος ήταν εκεί στη συγκεκριμένη βάρδια, και δράσαμε άμεσα, και με την απομάκρυνση αλλά και με την αντικατάσταση και αποζημίωση των δεμάτων», αναφέρει ο Χρήστος Παπαδόπουλος, υπεύθυνος marketing και επικοινωνίας.

Η εταιρία κάνει λόγο για έναν εξαιρετικά ασήμαντο αριθμό απολεσθέντων και φθαρμένων προϊόντων. Το 2024 διαπίστωσε, όπως λέει, ότι το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 0,03%, και το 2025 το 0,027% επί συνόλου 36 εκατομμυρίων δεμάτων.

«Καταλαβαίνετε ότι στα εκατομμύρια δέματα που παραδίδουμε, ενδεχομένως κάποια θα χαθούν, όπως και ενδεχομένως κάποια μπορεί να ταλαιπωρηθούν από κακή χρήση κάποιων ανθρώπων», συμπληρώνει ο κ. Παπαδόπουλος.

Από τη μία οι εικόνες και οι καταγγελίες πελατών και από την άλλη η εταιρία που κάνει λόγο για έναν και μόνο ανεύθυνο υπάλληλο που ήδη έχει απολυθεί.

«Ο συγκεκριμένος οδηγός δεν είναι υπάλληλος της Box Now. Η Box Now κατά περιόδους δουλεύει με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι μας παρέχουν και βανς και οδηγούς. Ο συγκεκριμένος οδηγός είναι υπάλληλος ενός εξωτερικού μας συνεργάτη. Μόλις έπεσε στην αντίληψή μας το θέμα, τον καλέσαμε, τον ενημερώσαμε για το συγκεκριμένο συμβάν και του ζητήσαμε να απομακρυνθεί από το έργο της Box Now», λέει ο κ. Παπαδόπουλος.

Οι εικόνες προβληματίζουν, οι καταγγελίες συνεχίζονται και η εταιρία ταχυμεταφορών προσπαθεί να διαχειριστεί το κύμα αντιδράσεων που σηκώθηκε το φετινό καλοκαίρι.

Πηγή: newsit.gr