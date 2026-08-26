Η Εθνική ανδρών επικράτησε με 3-0 σετ της Αιγύπτου στο Τάραντο και έκανε το 3/3 στον Β’ όμιλο των Μεσογειακών Αγώνων.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με μόλις ένα χαμένο σετ βρίσκεται στην πρώτη θέση του Β’ ομίλου και εξασφάλισε την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Απέναντι στην Τουρκία το βράδυ της Πέμπτης (27/8, 21.00) θα κριθεί και η πρώτη θέση στον όμιλο.

Στο πρώτο σετ με άσσο του Ράπτη ξεφύγαμε με 14-12 και έκτοτε δεν κοιτάξαμε ξανά πίσω στο σκορ. Ο διεθνής ακραίος ανέβασε την διαφορά στο +6 (22-16), με την Αίγυπτο να μειώνει όμως σε 22-20. Η Εθνική μας ομάδα πήρε την αλλαγή (23-20), για να λήξει το σετ λίγο αργότερα ο Ράπτης για το 25-22.

Στο δεύτερο σετ ο Μάρκου πήρε τη θέση του Μούχλια στη διαγώνιο και με δύο συνεχόμενες επιθέσεις του το σκορ έγινε 8-6. Ο Κασαμπαλής που πέρασε για το σερβίς με άσσο έκανε το 21-18, για να μεγαλώσει την διαφορά λίγο αργότερα ο Πρωτοψάλτης με μία επίθεση και ένα μονό μπλοκ (23-19). Οι Αιγύπτιοι μείωσαν σε 23-21, όμως μετά το τάιμ άουτ η Εθνική έκλεισε το σετ με 25-21.

Στο τρίτο σετ η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-6 αλλά γρήγορα η Ελλάδα ισοφάρισε σε 7-7 με μπλοκ του Βουλκίδη. Ο διεθνής κεντρικός έφερε ξανά το σετ σε ισορροπία με άσσο (11-11) για να δώσει το πρώτο προβάδισμα ο Ράπτης με μπλοκ (13-12). Με τον Μάρκου να κάνει τη διαφορά στην επίθεση και πάνω στο φιλέ ξεφύγαμε με +2 (18-16). Η Ελλάδα ήταν σε θέση οδηγού μέχρι το τέλος για το 25-21 και το 3-0 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-16, 25-22

2ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-21

3ο σετ: 78, 16-15, 21-19, 25-21

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 3 άσσους, 40 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων και της Αιγύπτου προήλθαν από 2 άσσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) σε 91′

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 6 (3/3 επ., 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 8 (7/11 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. – 44% άριστες), Μούχλιας 2 (2/8 επ.), Βουλκίδης 7 (4/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 18 (15/32 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 75% υπ. – 50% άριστες) / Τζιάβρας (λ, 100% υπ. – 50% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Ανδρεόπουλος, Μάρκου 10 (9/13 επ., 1 μπλοκ).

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χάνι Μουστάφα): Αγουάντ Γ. 8 (7/18 επ., 1 μπλοκ, 80% υπ. – 50% άριστες), Μοχάμεντ 12 (11/22 επ., 1 μπλοκ), Αμπντελχαμέντ 1 (1 άσσος), Αμπντελμακσούντ 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Σόλιμαν 6 (5/6 επ., 1 άσσος), Αγουάντ Χ. 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ, 29% υπ. – 29% άριστες) / Αμπουλχασάν (λ, 58% υπ. – 42% άριστες), Μόργκαν, Ελχαφίφ, Ελάμπανι, Ελμπεχιρί 6 (6/12 επ., 43% υπ. – 29% άριστες).

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (13-25, 13-25, 15-25)

0-3 (13-25, 13-25, 15-25) Ισπανία – Αίγυπτος 3-0 (25-13, 25-23, 25-15)

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Κόσοβο – Ισπανία 0–3 (15–25, 19–25, 15–25)

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Αίγυπτος – Κόσοβο 3-0 (25-12, 25-19, 25-17)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

Ελλάδα – Ισπανία 3-1 (28-30, 25-19, 25-19, 29-27)

– Ισπανία 3-1 (28-30, 25-19, 25-19, 29-27) Αίγυπτος – Τουρκία 1-3 (25-22, 23-25, 17-25, 17-25)

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Τουρκία – Κόσοβο 3-2 (21-25, 23-25, 25-15, 25-16, 15-10)

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Ελλάδα – Αίγυπτος 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

21.00: Τουρκία – Ελλάδα

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 – Τάραντο