Με Ζούπα ξεκίνησε το Borders Next Up camp στην Κωνσταντινούπολη

Με τον Άγγελο Ζούπα του Αμύντα να δίνει το παρών ξεκίνησε το Borders Next Up camp στην Κωνσταντινούπολη.

Το Men’s BWB NextUp 2026 θα συγκεντρώσει, μεταξύ 26 & 29 Αυγούστου, 78 από τα κορυφαία ταλέντα σχολικής ηλικίας, που προέρχονται από 44 χώρες και περιοχές, καθώς και έξι ηπείρους–

– Το παρών θα δώσουν στη διοργάνωση, περισσότεροι από 20 εν ενεργεία και πρώην παίκτες, προπονητές και στελέχη του NBA και της FIBA» –

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2026 – Το NationalBasketball Association (NBA), ηInternational BasketballFederation (FIBA) και η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (TBF), ανακοίνωσαν σήμερα τα ονόματα 78 κορυφαίων ταλέντωνσχολικής ηλικίας από 44 χώρες και περιοχές και έξι ηπείρους που θα συμμετάσχουν στο πρώτο Men’sBasketballWithoutBorders (BWB) NextUpcamp, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, από την Τετάρτη 26 έως το Σάββατο 29 Αυγούστου, στο BasketbolGelişimMerkezi.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε αθλητικές δοκιμασίες,ασκήσεις αποδοτικότητας κίνησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, αγώνες 3-on-3, σεμινάρια lifeskills και αγώνες 5-on-5, υπό την καθοδήγηση εν ενεργεία και πρώην παικτών και προπονητών του NBA και της FIBA. Μεταξύ αυτών θα βρεθεί ο headcoach των ClevelandCavaliersKennyAtkinson, ο forward των Philadelphia 76ers DominickBarlow, ο SaddiqBey των NewOrleansPelicans, μέλος της Kia All-Rookie First Team τη σεζόν 2020-21, ο πρωταθλητής NBA του 2023 ThomasBryant (Cavaliers), ο BubCarrington των WashingtonWizards, μέλος της Kia All-RookieSecondTeam τη σεζόν 2024-25, ο NBA legend και πρώην παίκτης της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας VladeDivac, ο πρώην παίκτης του NBA και της Εθνικής Ιταλίας DaniloGallinari, ο NBA All-Star και πρωταθλητής NBA του 2021 BrookLopez (LA Clippers), ο πρωταθλητής NBA του 2021 και τρεις φορές NBA All-StarKhrisMiddleton (Wizards), ο JalenSuggs των OrlandoMagic, μέλος της Kia NBA All-DefensiveSecondTeam τη σεζόν 2023-24, και ο forward των 76ers JabariWalker. Η πλήρης λίστα των παικτών, legends, προπονητών και στελεχών των ομάδων που θα συμμετάσχουν ακολουθεί παρακάτω.

Το BWB , που θα πραγματοποιηθεί για τρίτη φορά στην Κωνσταντινούπολη, μετά τα BWB Europe τα οποία φιλοξενήθηκαν εκεί το 2002 και το 2008, θα σηματοδοτήσει τη νέα μορφή της Διοργάνωσης..

Με αφορμή την 25η επέτειο του BWB – του παγκόσμιου προγράμματος ανάπτυξης του μπάσκετ και κοινωνικής προσφοράς του NBA και της FIBA – το NBA και η FIBA είχαν ανακοινώσει τη δημιουργία του BWB NextUp, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο ετήσια campsγια τους 80 κορυφαίους νεαρούς αθλητές και τις 80 κορυφαίες νεαρές αθλήτριες εκτός ΗΠ. Οι αθλητές και οι αθλήτριες με τις καλύτερες επιδόσεις θα επιλέγονται για να συμμετάσχουν στα BWB All-Starcamps στο επόμενο NBA και AT&T WNBA All-Star, αντίστοιχα. Το πρώτο Women’s BWB NextUp θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2026.

Την τελευταία ημέρα του camp θα πραγματοποιηθεί τελετή, κατά την οποία θα απονεμηθούν τα βραβεία KimBohunyCamp MVP, PatrickBaumannSportsmanshipAward, Three-PointChampion, Defensive MVP και Playoff MVP στους συμμετέχοντες που θα ξεχωρίσουν, τόσο εντός γηπέδου, όσο και για τις ηγετικές τους ικανότητες.

Περισσότεροι από 50 πρώην συμμετέχοντες του BWB βρέθηκαν ανάμεσα στοναριθμό-ρεκόρ των 135 διεθνών παικτών,στα opening-nightrosters της περασμένης σεζόν Μεταξύ τους, οι NBA All-Stars του 2026 DeniAvdija (PortlandTrailBlazers, Ισραήλ, BWB Europe 2018, BWB All-Star 2019), ShaiGilgeous-Alexander (OklahomaCityThunder, Καναδάς, BWB All-Star 2016), JamalMurray (DenverNuggets, Καναδάς, BWB All-Star 2015) και PascalSiakam (IndianaPacers, Καμερούν, BWB Africa 2012). Από το 2001, περισσότεροι από 4.900 αθλητές, από 149 χώρες και περιοχές, έχουν συμμετάσχει στο BWB, με 155 πρώην συμμετέχοντες να έχουν αγωνιστεί στη συνέχεια στο NBA ή το WNBA. Το NBA και η FIBA έχουν διοργανώσει 86 BWB camps σε 56 πόλεις, 36 χώρες και έξι ηπείρους.

Το Men’s BWB NextUp 2026 υποστηρίζεται από τη Nike, παγκόσμιο συνεργάτη του BWB από το 2002, η οποία θα παρέχει στους συμμετέχοντες αθλητική ένδυση και υπόδηση.

Ακολουθήστε το camp χρησιμοποιώντας το hashtag#BWBNextUp στο Facebook (@NBAEurope), το Instagram (@NBAEurope), το YouTube (@NBAEurope) και το X (@NBATurkiye).Μάθετε περισσότερα για το BWB στο BasketballWithoutBorders.com, στο YouTube (BasketballWithoutBorders) και στο Instagram@basketballwithoutborders).

Πλήρης λίστα των εν ενεργεία και πρώην παικτών, προπονητών, legends και στελεχών του NBA και της FIBA που θα συμμετάσχουν στο Men’s BWB NextUp 2026 ως προπονητές:

NAME TEAM COUNTRY NBA PLAYERS Dominick Barlow Philadelphia 76ers ΗΠΑ Saddiq Bey New Orleans Pelicans ΗΠΑ Thomas Bryant Cleveland Cavaliers ΗΠΑ Bub Carrington Washington Wizards ΗΠΑ Brook Lopez LA Clippers ΗΠΑ Khris Middleton Washington Wizards ΗΠΑ Jalen Suggs Orlando Magic ΗΠΑ Jabari Walker Philadelphia 76ers ΗΠΑ NBA COACHES AND PERSONNEL Kenny Atkinson Cleveland Cavaliers ΗΠΑ Caron Butler Miami Heat ΗΠΑ Dahntay Jones LA Clippers ΗΠΑ Jannero Pargo Indiana Pacers ΗΠΑ Lamar Skeeter Charlotte Hornets ΗΠΑ Greg St. Jean Los Angeles Lakers ΗΠΑ Ekpe Udoh Atlanta Hawks ΗΠΑ(και δεσμούς με Νιγηρία) James White Minnesota Timberwolves ΗΠΑ NBA AND FIBA LEGENDS Vlade Divac NBA and FIBA Legend Σερβία Danilo Gallinari NBA and FIBA Legend Ιταλία CAMP DIRECTORS Chris Ebersole Los Angeles Lakers ΗΠΑ Prosper Karangwa Philadelphia 76ers Canada/Rwanda Adam Simon Miami Heat ΗΠΑ Mike Zarren Boston Celtics ΗΠΑ STRENGTH & CONDITIONING Isaiah West Brooklyn Nets ΗΠΑ Emily Zaler Philadelphia 76ers ΗΠΑ ATHLETIC TRAINERS Dan Shimensky Denver Nuggets ΗΠΑ Casey Smith New York Knicks ΗΠΑ

Πλήρης λίστα των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο Men’s BWB NextUp 2026 (οι συμμετοχές ενδέχεται να αλλάξουν):