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Με Ζούπα ξεκίνησε το Borders Next Up camp στην Κωνσταντινούπολη

Μπάσκετ
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Με τον Άγγελο Ζούπα του Αμύντα να δίνει το παρών ξεκίνησε το Borders Next Up camp στην Κωνσταντινούπολη.

Το Men’s BWB NextUp 2026 θα συγκεντρώσει, μεταξύ 26 & 29 Αυγούστου, 78 από τα κορυφαία ταλέντα σχολικής ηλικίας, που προέρχονται  από 44 χώρες και περιοχές, καθώς  και έξι ηπείρους–

– Το παρών θα δώσουν στη διοργάνωση, περισσότεροι από 20 εν ενεργεία και πρώην παίκτες, προπονητές και στελέχη του NBA και της FIBA» –

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2026 – Το NationalBasketball Association (NBA), ηInternational BasketballFederation (FIBA) και η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (TBF), ανακοίνωσαν σήμερα τα ονόματα 78 κορυφαίων ταλέντωνσχολικής ηλικίας από 44 χώρες και περιοχές και έξι ηπείρους που θα συμμετάσχουν στο πρώτο Men’sBasketballWithoutBorders (BWB) NextUpcamp, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, από την Τετάρτη 26 έως το Σάββατο 29 Αυγούστου, στο BasketbolGelişimMerkezi.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε αθλητικές δοκιμασίες,ασκήσεις αποδοτικότητας κίνησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, αγώνες 3-on-3, σεμινάρια lifeskills και αγώνες 5-on-5, υπό την καθοδήγηση εν ενεργεία και πρώην παικτών και προπονητών του NBA και της FIBA. Μεταξύ αυτών θα βρεθεί ο headcoach των ClevelandCavaliersKennyAtkinson, ο forward των Philadelphia 76ers DominickBarlow, ο SaddiqBey των NewOrleansPelicans, μέλος της Kia All-Rookie First Team τη σεζόν 2020-21, ο πρωταθλητής NBA του 2023 ThomasBryant (Cavaliers), ο BubCarrington των WashingtonWizards, μέλος της Kia All-RookieSecondTeam τη σεζόν 2024-25, ο NBA legend και πρώην παίκτης της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας VladeDivac, ο πρώην παίκτης του NBA και της Εθνικής Ιταλίας DaniloGallinari, ο NBA All-Star και πρωταθλητής NBA του 2021 BrookLopez (LA Clippers), ο πρωταθλητής NBA του 2021 και τρεις φορές NBA All-StarKhrisMiddleton (Wizards), ο JalenSuggs των OrlandoMagic, μέλος της Kia NBA All-DefensiveSecondTeam τη σεζόν 2023-24, και ο forward των 76ers JabariWalker. Η πλήρης λίστα των παικτών, legends, προπονητών και στελεχών των ομάδων που θα συμμετάσχουν ακολουθεί παρακάτω.

Το BWB , που θα πραγματοποιηθεί για τρίτη φορά στην Κωνσταντινούπολη, μετά τα BWB Europe τα οποία φιλοξενήθηκαν εκεί το 2002 και το 2008, θα σηματοδοτήσει τη νέα μορφή της Διοργάνωσης..

Με αφορμή την 25η επέτειο του BWB – του παγκόσμιου προγράμματος ανάπτυξης του μπάσκετ και κοινωνικής προσφοράς του NBA και της FIBA – το NBA και η FIBA είχαν ανακοινώσει τη δημιουργία του BWB NextUp, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο ετήσια campsγια τους 80 κορυφαίους νεαρούς αθλητές και τις 80 κορυφαίες νεαρές αθλήτριες εκτός ΗΠ. Οι αθλητές και οι αθλήτριες με τις καλύτερες επιδόσεις θα επιλέγονται για να συμμετάσχουν στα BWB All-Starcamps στο επόμενο NBA και AT&T WNBA All-Star, αντίστοιχα. Το πρώτο Women’s BWB NextUp θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2026.

Την τελευταία ημέρα του camp θα πραγματοποιηθεί τελετή, κατά την οποία θα απονεμηθούν τα βραβεία KimBohunyCamp MVP, PatrickBaumannSportsmanshipAward, Three-PointChampion, Defensive MVP και Playoff MVP στους συμμετέχοντες που θα ξεχωρίσουν, τόσο εντός γηπέδου, όσο και για τις ηγετικές τους ικανότητες.

Περισσότεροι από 50 πρώην συμμετέχοντες του BWB βρέθηκαν ανάμεσα στοναριθμό-ρεκόρ των 135 διεθνών παικτών,στα opening-nightrosters της περασμένης σεζόν Μεταξύ τους, οι NBA All-Stars του 2026 DeniAvdija (PortlandTrailBlazers, Ισραήλ, BWB Europe 2018, BWB All-Star 2019), ShaiGilgeous-Alexander (OklahomaCityThunder, Καναδάς, BWB All-Star 2016), JamalMurray (DenverNuggets, Καναδάς, BWB All-Star 2015) και PascalSiakam (IndianaPacers, Καμερούν, BWB Africa 2012). Από το 2001, περισσότεροι από 4.900 αθλητές, από 149 χώρες και περιοχές, έχουν συμμετάσχει στο BWB, με 155 πρώην συμμετέχοντες να έχουν αγωνιστεί στη συνέχεια στο NBA ή το WNBA. Το NBA και η FIBA έχουν διοργανώσει 86 BWB camps σε 56 πόλεις, 36 χώρες και έξι ηπείρους.

Το Men’s BWB NextUp 2026 υποστηρίζεται από τη Nike, παγκόσμιο συνεργάτη του BWB από το 2002, η οποία θα παρέχει στους συμμετέχοντες αθλητική ένδυση και υπόδηση.

Ακολουθήστε το camp χρησιμοποιώντας το hashtag#BWBNextUp στο Facebook (@NBAEurope), το Instagram (@NBAEurope), το YouTube (@NBAEurope) και το X (@NBATurkiye).Μάθετε περισσότερα για το BWB στο BasketballWithoutBorders.com, στο YouTube (BasketballWithoutBorders) και στο Instagram@basketballwithoutborders).

 

Πλήρης λίστα των εν ενεργεία και πρώην παικτών, προπονητών, legends και στελεχών του NBA και της FIBA που θα συμμετάσχουν στο Men’s BWB NextUp 2026 ως προπονητές:

NAME

TEAM

COUNTRY

NBA PLAYERS

Dominick Barlow

Philadelphia 76ers

ΗΠΑ

Saddiq Bey

New Orleans Pelicans

ΗΠΑ

Thomas Bryant

Cleveland Cavaliers

ΗΠΑ

Bub Carrington

Washington Wizards

ΗΠΑ

Brook Lopez

LA Clippers

ΗΠΑ

Khris Middleton

Washington Wizards

ΗΠΑ

Jalen Suggs

Orlando Magic

ΗΠΑ

Jabari Walker

Philadelphia 76ers

ΗΠΑ

NBA COACHES AND PERSONNEL

Kenny Atkinson

Cleveland Cavaliers

ΗΠΑ

Caron Butler

Miami Heat

ΗΠΑ

Dahntay Jones

LA Clippers

ΗΠΑ

Jannero Pargo

Indiana Pacers

ΗΠΑ

Lamar Skeeter

Charlotte Hornets

ΗΠΑ

Greg St. Jean

Los Angeles Lakers

ΗΠΑ

Ekpe Udoh

Atlanta Hawks

ΗΠΑ(και δεσμούς με Νιγηρία)

James White

Minnesota Timberwolves

ΗΠΑ

NBA AND FIBA LEGENDS

Vlade Divac

NBA and FIBA Legend

Σερβία

Danilo Gallinari

NBA and FIBA Legend

Ιταλία

CAMP DIRECTORS

Chris Ebersole

Los Angeles Lakers

ΗΠΑ

Prosper Karangwa

Philadelphia 76ers

Canada/Rwanda

Adam Simon

Miami Heat

ΗΠΑ

Mike Zarren

Boston Celtics

ΗΠΑ

STRENGTH & CONDITIONING

Isaiah West

Brooklyn Nets

ΗΠΑ

Emily Zaler

Philadelphia 76ers

ΗΠΑ

ATHLETIC TRAINERS

Dan Shimensky

Denver Nuggets

ΗΠΑ

Casey Smith

New York Knicks

ΗΠΑ

Πλήρης λίστα των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο Men’s BWB NextUp 2026 (οι συμμετοχές ενδέχεται να αλλάξουν):

NAME

COUNTRY / TERRITORY

Jose Dias

Αγκόλα

Facundo Mathieu

Αργεντινή

Enzo Roth

Αργεντινή

Riak Akhuar

Αυστραλία

John Aryang

Αυστραλία

Yahya Basaran

Αυστραλία

Antonio Browne

Αυστραλία

William Troy Hamilton

Αυστραλία

Manu Agbason

Αζερμπαϊτζάν

Hassan Oshobuge Abdulkadir

Μπαχρέιν

Aaron Ona Embo

Βέλγιο

Imran Subasic

Βοσνία

Lucas Moro

Βραζιλία

Victor Santos

Βραζιλία

Isaiah Clarke

Καναδάς

Noah D’Acre

Καναδάς

Kenyon St. Louis

Καναδάς

Kingston Thomas

Καναδάς

Boran Yue

Κίνα

Zhanfeng Zhou

Κίνα

Marek Houska

Δημοκρατία της Τσεχίας

Martin Sibal

Czech RepublicΔημοκρατία της Τσεχίας

Martin Simko

Δημοκρατία της Τσεχίας

Neora Francis Ossete Toly

Δημοκρατία του Κογκό

Lucas Troels-Smith

Δανία

Malvin Duran

Δομινικανή Δημοκρατία

Robert Kangur

Εσθονία

Mathias Fabien

Γαλλία

Messi Yangala

Γαλλία

Mansour Bayo

Γκάμπια

Mamadou Samba

Γκάμπια

Herbert Roland Senghore

Γκάμπια

Lucai Anderson

Γερμανία

Paul Plato

Γερμανία

Caspar Vossenberg

Γερμανία

Angelos Zoupas

Ελλάδα

Vince Gaspar

Ουγγαρία

Lapo Santini

Ιταλία

Minty Jean-Philippe Dylan Oka

Ακτή Ελεφαντοστού

Gabrielius Buivydas

Λιθουανία

Jokubas Kukta

Λιθουανία

Kristupas Sabeckas

Λιθουανία

Luca Balducci

Μεξικό

Yair Olano

Μεξικό

Luka Malovic

Μαυροβούνιο

Marko Popovic

Μαυροβούνιο

Tawhiri Cate

Νέα Ζηλανδία

Liam Keogh

Νέα Ζηλανδία

Zach Rampton

Νέα Ζηλανδία

Justin Akengbowa

Νιγηρία

Kalu Miracle Ebubechukwu

Νιγηρία

Prince Carino

Φιλιππίνες

Lukasz Lysek

Πολωνία

Miguel Sousa

Πορτογαλία

Dwight Gaines

Πόρτο Ρίκο

Ameer Hausawi

Κατάρ

Azam Yakan

Κατάρ

Serigne Saliou Mbodji

Σενεγάλη

Petar Bjelica

Σερβία

Matija Lukic

Σερβία

Ognjen Simjanovski

Σερβία

Lun Jarc

Σλοβενία

Taejoon Park

Νότιος Κορέα

Emmanuel Aguer Majak

Νότιο Σουδάν

Eghosa Odeje

Ισπανία

Troy Hilamani Kaufusi

Τόγκα

Abderahmen Bouguerra

Τυνησία

Adem Rafrafi

Τυνησία

Besir Briant

Τουρκία

Darius Karutasu

Τουρκία

Ruzgar Opcun

Τουρκία

Demir Ozturk

Τουρκία

Omer Sik

Τουρκία

Dmytro Datsenko

Ουκρανία

Oliver Bishop

Ηνωμένο Βασίλειο

Maxx Tjongondjoza

Ηνωμένο Βασίλειο

Kevin Gutierrez

Βενεζουέλα

Julio Vasquez

Βενεζουέλα

 

 

Με Ζούπα ξεκίνησε το Borders Next Up camp στην Κωνσταντινούπολη