Για μια τελευταία φορά στο US Open o Βαβρίνκα!

Έστω και λόγω απόσυρσης, ο Σταν Βαβρίνκα εξασφάλισε wild card για το κυρίως ταμπλό του US Open και θα έχει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει... όπως πρέπει τη Νέα Υόρκη!

Οι διοργανωτές είχαν δεχτεί έντονη κριτική για το γεγονός ότι αποφάσισαν για δεύτερη σερί χρονιά να μη δώσουν κάρτα στον νικητή του 2016, όμως να που 41χρονος Ελβετός δικαιώθηκε μέσω του... Πάτρικ Κίπσον. Ο Αμερικανός αποσύρθηκε εξαιτίας τραυματισμού και έτσι απελευθερώθηκε μια wild card, που πήγε στον σπουδαίο Σταν!

Αξίζει να σημειωθεί πως παρότι αρχικά δεν έγινε δεκτή η επιθυμία του, ο Βαβρίνκα αποχαιρέτησε μέσω social media τη διοργάνωση με μεγάλη αξιοπρέπεια και χωρίς να εκφράζει καμία πικρία για την απόφαση των Αμερικανών. Tελικά, θα μπει αύριο (27/8) στην κληρωτίδα και οι φαν του στις ΗΠΑ θα μπορέσουν να τον αποθεώσουν! Είναι, μάλιστα, και το τελευταίο του Grand Slam.

Το US Open ανακοίνωσε και τις πρώτες κάρτες σε ομάδες διπλού και, όπως αναμενόταν, μεταξύ των... τυχερών είναι οι αδερφές Γουίλιαμς.