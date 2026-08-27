Χωρίς τον Τόνι Πάρκερ η πρεμιέρα της προετοιμασίας της Βιλερμπάν - Αναλαμβάνει ο Βενσάν Κολέ

Ο Τόνι Πάρκερ θα απουσιάσει από την πρεμιέρα της προετοιμασίας της Βιλερμπάν και το φιλικό απέναντι στην SCABB λόγω υποχρεώσεων με το ΝΒΑ στις Φιλιππίνες. Αναλαμβάνει προσωρινά ο Βενσάν Κολέ.

Η Βιλερμπάν μπαίνει πλέον σε ρυθμούς προετοιμασίας και την Παρασκευή δίνει το πρώτο της φιλικό παιχνίδι κόντρα στην SCABB στο Σεν-Σαμόν.

Ωστόσο, η Λυόν θα παραταχθεί χωρίς τον Τόνι Πάρκερ στην άκρη του πάγκου. Όπως ανακοινώθηκε από τον σύλλογο της Λυών, ο Γάλλος έχει υποχρεώσεις με το ΝΒΑ οι οποίες απαιτούν την παρουσία του στις Φιλιππίνες για μια σειρά εκδηλώσεων προπονητικής στο πλευρό του Τζέισον Κιντ.

Στη θέση του Πάρκερ για το αυριανό παιχνίδι θα καθίσει ο Βενσάν Κολέ, ο οποίος θα κοουτσάρει την ομάδα.