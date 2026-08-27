Χωρίς τον Τόνι Πάρκερ η πρεμιέρα της προετοιμασίας της Βιλερμπάν - Αναλαμβάνει ο Βενσάν Κολέ

Η Βιλερμπάν μπαίνει πλέον σε ρυθμούς προετοιμασίας και την Παρασκευή δίνει το πρώτο της φιλικό παιχνίδι κόντρα στην SCABB στο Σεν-Σαμόν.
Ωστόσο, η Λυόν θα παραταχθεί χωρίς τον Τόνι Πάρκερ στην άκρη του πάγκου. Όπως ανακοινώθηκε από τον σύλλογο της Λυών, ο Γάλλος έχει υποχρεώσεις με το ΝΒΑ οι οποίες απαιτούν την παρουσία του στις Φιλιππίνες για μια σειρά εκδηλώσεων προπονητικής στο πλευρό του Τζέισον Κιντ.
Στη θέση του Πάρκερ για το αυριανό παιχνίδι θα καθίσει ο Βενσάν Κολέ, ο οποίος θα κοουτσάρει την ομάδα.
ℹ️ Vincent Collet dirigera notre équipe ce vendredi pour notre premier match de préparation de la saison à Saint-Chamond, notre Head Coach Tony Parker étant retenu par des obligations contractuelles avec la NBA. pic.twitter.com/nsrJcDjbKx— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 27, 2026