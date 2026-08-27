Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ομολόγησε ο 53χρονος δράστης - Τι υποστήριξε για τον φόνο της 44χρονης

Ομολόγησε τη δολοφονία της 44χρονης συζύγου του ο 53χρονος, ο οποίος την μαχαίρωσε θανάσιμα την Τετάρτη (26/08) στο χωριό Διαλαμπή Ροδόπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος και εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ομολόγησε την πράξη του την Πέμπτη (27/08), υποστηρίζοντας ότι έδρασε εν βρασμώ. Μετά τη δολοφονία της συζύγου του, ο άνδρας φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, καταναλώνοντας τοξικό υγρό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της 44χρονης προήλθε από τραύμα στην τραχηλική χώρα, το οποίο προκλήθηκε με μαχαίρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πόρισμα του ιατροδικαστή αναφέρει ότι η γυναίκα φέρεται να άφησε την τελευταία της πνοή μέσα σε περίπου πέντε λεπτά. Ως όπλο του εγκλήματος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κουζινομάχαιρο. Τη μητέρα του στο νοσοκομείο μετέφερε ο 19χρονος γιος της οικογένειας, σε μια προσπάθεια να την κρατήσει στη ζωή, ενώ η 16χρονη κόρη ήταν εκείνη που ειδοποίησε την Αστυνομία και τις πρώτες βοήθειες.

Είχε επιστρέψει για τα γενέθλια της κόρης της - Το ραντεβού για το διαζύγιο

Η 44χρονη εργαζόταν εποχικά στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη, έχοντας πάρει ρεπό προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην ανήλικη κόρη της για τα γενέθλιά της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν και όσα ανέφερε η δικηγόρος της γυναίκας. Σύμφωνα με την ίδια, το ζευγάρι επρόκειτο να συναντηθεί την ημέρα της δολοφονίας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το διαζύγιό τους. Η συνάντηση, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Σε βάρος του 53χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ από το σπίτι κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Οι προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του 53χρονου

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, είχαν προηγηθεί καταγγελίες σε βάρος του 53χρονου. Η 44χρονη είχε απευθυνθεί στις Αρχές το 2022, καταθέτοντας μήνυση για απειλή. Η Ελληνική Αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί τότε στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος της συζύγου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, είχαν καταγραφεί συνολικά πέντε καταγγελίες για εξύβριση, απειλές και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ σε ορισμένες από αυτές φέρεται να είχαν συνυπογράψει και τα παιδιά της οικογένειας. Παράλληλα, ο 53χρονος φέρεται να λάμβανε φαρμακευτική αγωγή τα τελευταία τρία χρόνια και, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, είχε τεθεί υπό ψυχιατρική παρακολούθηση.

Η 44χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία ζητώντας τη νοσηλεία του συζύγου της, επικαλούμενη τα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο δεν είχε κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του. Άνθρωποι από το οικογενειακό περιβάλλον της γυναίκας αναφέρουν, τέλος, ότι η 44χρονη είχε μιλήσει στο παρελθόν για παθολογική ζήλια από την πλευρά του συζύγου της.

Πηγή: ethnos.gr