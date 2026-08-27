Στην Ουγγαρία ως γηπεδούχος η Χάποελ Τελ Αβίβ, σκορ ασφαλείας για την Άντερλεχτ

Στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας δίνουν τον επαναληπτικό του 0-0 οι Χάποελ Τελ Αβίβ και Αταλάντα για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ.

Στο Γιουρόπα Λιγκ, η Άντερλεχτ, νίκησε με 3-0 στην έδρας της Καϊράτ και ετοιμάζεται να πανηγυρίσει την επιστροφή της στη League Phase.

Τα 9 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια που νίκησε η Χάποελ Τελ Αβίβ ως γηπεδούχος ήταν με μηδέν παθητικό.

Δώδεκα χρόνια είχε να αγωνιστεί στις διεθνείς διοργανώσεις η Χάποελ Τελ Αβίβ και η φετινή της πορεία είναι ήδη αξιόλογη. Στους προηγούμενους γύρους άφησε έξω τις Λουντογκόρετς (2-0, 2-2) και Κατοβίτσε (2-0, 1-2), ενώ στο πρώτο ματς με την Αταλάντα την κράτησε στο μηδέν (0-0). Οι «μπεργκαμάσκι» πανηγύρισαν τη νίκη με 2-1 στην πρεμιέρα της Serie A απέναντι στη Σασουόλο, χάρη σε τέρμα που σημείωσε στο 6’ ο πρώην παίκτης της αντιπάλου, Ρασπαντόρι, και στο 65’ ο διεθνής με το Μαυροβούνιο επιθετικός, Κρστοβιτς. Η Αταλάντα έχασε μόνο στα 5 από τα 24 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη. Η νίκη της με σχετικά χαμηλό σκορ στο αποψινό παιχνίδι που γίνεται σε ουδέτερο έδαφος προσφέρεται σε ικανοποιητική απόδοση.

Από το πρώτο ημίχρονο καθάρισε τη νίκη η Άντερλεχτ στο Αλμάτι, διάστημα στο οποίο η Καϊράτ έμεινε και με 10 παίκτες λόγω επικίνδυνου φάουλ. Χάμαρμπι και ΠΑΟΚ έχουν ήδη γνωρίσει τη φετινή δύναμη των Βέλγων, οι οποίοι πάντως στο πρωτάθλημα έχασαν στην τελευταία τους υποχρέωση, με 1-0 από την Μπέβερεν, αναμέτρηση που διεξήχθη πριν από το πρώτο ματς με την αποψινή της αντίπαλο. Η Καϊράτ δεν είχε ούτε αυτή αγώνα για το πρωτάθλημα, το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο μισό του και η κάτοχος του τίτλου με έναν αγώνα λιγότερο είναι 4 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ορντάμπασι. Σημείωσε μόνο μία νίκη στους 15 πιο πρόσφατους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, αυτήν επί της Σουτιέσκα στο Μαυροβούνιο για τον 1ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ από όπου ξεκίνησε τη φετινή της πορεία, για να πετάξει έξω και την Ομόνοια στα πέναλτι. Αν τα κατάφερνε και απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας θα αντιμετώπιζε την ΑΕΚ, όμως ακόμη κι έτσι θα δώσει το παρών σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πιθανότατα του Κόνφερενς Λιγκ. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Σιρομπόκοφ.

Η Άντερλεχτ έχει τη γνώση και την ικανότητα να ανταπεξέλθει σε αγώνες που μπορούν να φέρουν καθησυχασμό λόγω της άνεσης που προσδίδει το σκορ του α’ ματς. Η Καϊράτ είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος και θα πάει χωρίς άγχος στο «Λόττο Παρκ».

972. ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2&U 3,5 2,20

975. ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΚΑΪΡΑΤ 1&G 3,15

