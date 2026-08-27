Emily in Paris στο Netflix: Οι πρώτες εικόνες με «άρωμα» Ελλάδας - Πότε κάνει πρεμιέρα η τελευταία σεζόν

Η έκτη και τελευταία σεζόν του «Emily in Paris» κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Netflix. Μαζί με την ημερομηνία κυκλοφορίας, η πλατφόρμα δημοσίευσε και τις πρώτες φωτογραφίες από τα νέα επεισόδια.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και στιγμιότυπα από τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

Η Έμιλι, την οποία υποδύεται η Λίλι Κόλινς, αφήνει για λίγο το Παρίσι και ταξιδεύει εκτός Γαλλίας. Εκτός από την Ελλάδα, η νέα σεζόν μεταφέρει την ηρωίδα και στο Μονακό.

Τι θα συμβεί στην 6η σεζόν

Η νέα σεζόν βρίσκει την Έμιλι σε μια περίοδο σημαντικών αποφάσεων, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ηρωίδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επαγγελματικές συγκρούσεις και αλλαγές στις σχέσεις της, γεγονός που θα την οδηγήσει να ξανασκεφτεί το μέλλον της.

Η Έμιλι θα χρειαστεί τελικά να αποφασίσει τι θέλει πραγματικά για την καριέρα, την προσωπική της ζωή και την πορεία που έχει δημιουργήσει στο Παρίσι.

Στο πλευρό της Λίλι Κόλινς επιστρέφουν οι Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Minnie Driver και Paul Forman.

Δημιουργός της σειράς είναι ο Darren Star, ο οποίος συμμετέχει και στην εκτελεστική παραγωγή μαζί με τους Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss, Joe Murphy, Stephen Brown, Ryan McCormick και Raphael Benoliel. Η Λίλι Κόλινς συμμετέχει επίσης ως παραγωγός.

«Ήθελα η τελευταία σεζόν να είναι η πιο εντυπωσιακή»

Ο Darren Star αποκάλυψε πως στόχος του ήταν η τελευταία σεζόν να προσφέρει στο κοινό κάτι ξεχωριστό. «Ήθελα η τελευταία σεζόν να προσφέρει την πιο εντυπωσιακή εμπειρία που έχει ζήσει ποτέ το κοινό με τη σειρά», ανέφερε.

Ο δημιουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εξηγώντας πως η χώρα ήταν ένας από τους προορισμούς που ήθελε να παρουσιάσει με ξεχωριστό τρόπο. «Φέτος επισκεφθήκαμε πολλούς διαφορετικούς προορισμούς και η Ελλάδα ήταν ένας τόπος που θέλαμε πραγματικά να προβάλουμε με έναν θεαματικό τρόπο», είπε.

Η «ευρωπαϊκή φαντασίωση» της Έμιλι

Ο Darren Star εξήγησε ακόμη πως τα ταξίδια της Έμιλι αποτελούν βασικό κομμάτι της νέας σεζόν. «Ακόμα κι αυτό είναι μέρος της ευρωπαϊκής φαντασίωσης, το ότι βρίσκεσαι πάντα σε απόσταση αναπνοής από ένα άλλο εξαιρετικό μέρος, μια διαφορετική κουλτούρα, μια νέα περιπέτεια», σημείωσε. «Ήθελα οι θεατές να νιώσουν τη χαρά του ταξιδιού δίπλα στην Emily», πρόσθεσε.