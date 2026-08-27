Νέο ΣΕΦ: Τα ερωτήματα ατελείωτα, βαθύ σκοτάδι για τον Έλληνα φίλαθλο...

Πώς γίνονται έργα χωρίς υπογραφές; Πόσο θα στοίχιζε στο κράτος; Γιατί ακυρώθηκε η δημοπράτηση; Τι θα πληρωθεί με αυτά τα λεφτά; Τι παραχωρήθηκε στον Ολυμπιακό; Γιατί τα πάντα προχωρούν στο... σκοτάδι; Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ένα πρωί ξύπνησε η Ελλάδα μαθαίνοντας πως ο Τόμας Ουόκαπ... είναι δικό της «παιδί». Γιατί έστειλε μια επιστολή με την οποία ζητούσε να γίνει Έλληνας και να πάρει διαβατήριο που θα «γεννήσει» αθέμιτο ανταγωνισμό. Με τον σύλλογό του να παίζει με έναν επιπλέον ξένο για τρία σερί πρωταθλήματα.

Η τακτική του «προ τετελεσμένου», μοιάζει να συνεχίζεται σε ιδιαίτερα σοβαρότερε υποθέσεις. Με κοινό παρονομαστή την εύνοια μιας Α.Ε. Συγκεκριμένα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Το ΣΕΦ από την αρχή του μέχρι και την εξέλιξη των εργασιών, μοιάζει με απόρρητο μυστικό. Ένα θέμα που άρχισε με τα κατηγορώ των Αγγελόπουλων για το ΟΑΚΑ. Το οποίο από την πρώτη στιγμή, είχε κάθε λεπτομέρεια της συμφωνίας στη διάθεση των φιλάθλων. Με αποκορύφωμα την διαφωνία για το πάρκινγκ που πάλευε ο Αυγενάκης να το βγάλει από τη συμφωνία.

Αρχικά λοιπόν, από... σπόντα (Μώραλης) έγινε γνωστό πως οι Αγγελόπουλοι/ΚΑΕ Ολυμπιακός, θέλουν να πάρουν μέχρι και τη μαρίνα. Καιρό μετά, οι ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης Α.Ε. άφηναν να εννοηθεί πως θέλουν παραλιακό μέτωπο για να υπογράψουν συμφωνία με το κράτος.

Τελικά η συμφωνία άλλαξε, χωρίς όμως να αναλύεται στον κόσμο. Ώσπου ξαφνικά έγινε γνωστό πως «έδωσαν τα χέρια» το κράτος και η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Γινόταν λόγος για «ισονομία» και κρατικά λεφτά που θα πάνε στην ανακαίνιση της εγκατάστασης. Χωρίς την παραμικρή λεπτομέρεια.

Η άγνωστη σύμβαση, δεν υπεγράφη ακόμη. Καθώς η πλευρά των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού... κρατούσε μούτρα. Δεν εμπιστεύεται το κράτος προφανώς και ήθελε πρώτα να πληρωθούν τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης, να πραγματοποιηθούν και μετά να υπογράψουν τη σύμβαση.

Ενδιάμεσα, όλα τα έξοδα του ΣΕΦ -μέχρι και τα προστατευτικά για το παρκέ προκειμένου να μη βρέχεται- τα καλύπτει το κράτος. Συγχρόνως, πληρώθηκε η αντικατάσταση της κλιματιστικής μονάδας. Χωρίς να έχει υπογραφεί καμία σύμβαση.

Ένα... άλλο πρωί, έγινε γνωστό πως εγκρίνεται η πληρωμή 25 εκατ. ευρώ από κρατικά ταμεία, για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ. Έγινε και η δημοπράτηση του έργου. Μόνο τότε έμαθαν αυτοί που πληρώνουν -Έλληνες πολίτες- πόσα χρήματα θα κοστίσει η ανακαίνιση του ΣΕΦ στους φορολογούμενους.

Με το που τελείωσε η σεζόν, αμέσως άρχισαν να βγαίνουν ειδήσεις πως προχωρούν οι εργασίες στο Ειρήνης και Φιλίας. Ώσπου «έσκασε» η απόφαση για νέα δημοπράτηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης. Η οποία θα γίνει τον Σεπτέμβριο.

Γιατί ξαφνικά ακυρώθηκε η προηγούμενη δημοπράτηση; Γιατί αποφασίστηκε νέα; Καμία μα καμία εξήγηση. Παρά μόνο... σιγουριά πως δεν θα αποτελέσει πρόβλημα και διαβεβαίωση από την πλευρά του Ολυμπιακού, πως τα έργα συνεχίζονται κανονικά.

Ποια έργα προχωρούν αφού το κράτος δεν μπορεί να κάνει τίποτα; Ποιος πληρώνει και με ποιο τρόπο για όσα γίνονται τώρα; Επίσης, όταν θα υπάρξουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης ύψους 25 εκατ. ευρώ, πώς αυτά δεν θα επηρεάσουν την διαμόρφωση του χώρου η οποία προχωρά από την ΚΑΕ που ακόμη δεν έχει υπογράψει σύμβαση;

Ο κόσμος του Ολυμπιακού περίμενε να δει πως θα είναι το νέο ΣΕΦ. Κανείς από το κλαμπ δεν έχει παρουσιάσει το παραμικρό. Κανείς δεν αποκαλύπτει πόσα λεφτά θα βγουν από τις τσέπες των Αγγελόπουλων για το έργο. Και φυσικά, ποιο ακριβώς είναι το έργο. Μόνο το μπασκετικό, ή επεκτείνεται και σε άλλους τομείς συνολικά στην περιοχή;

Τελικά η διοίκηση του ΣΕΦ (Χριστίνα Τσιλιγκίρη δηλαδή) θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ τις εγκαταστάσεις. Κάτι που επίσης προξενεί εντύπωση. Γιατί επιλέχτηκε μια τόσο σημαντική παρουσίαση να την κάνει η διοίκηση, δηλαδή το κράτος και όχι η ΚΑΕ; Αφού σε εκείνη παραδίδεται το ΣΕΦ για δεκαετίες.

Από την αρχή ως το τέλος, το θέμα του ΣΕΦ είναι στην καλύτερη περίπτωση... περίεργο. Επικοινωνιακά, τόσο το κράτος θα έπρεπε να διαφημίζει την συμβολή του σε ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης μιας τέτοιας εγκατάστασης, όπως φυσικά και η ΚΑΕ των Αγγελόπουλων θα έπρεπε να σπεύδει να διαφημίζει το έργο. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Πετώντας... στάχτη στα μάτια με μπάζα από γκρέμισμα, αλλαγές σε ένα βοηθητικό και φωτογραφίες από χώρους που έτσι κι αλλιώς είχαν διαμορφωθεί.

Ο κόσμος με το δίκιο του ανησυχεί. Όχι για το έργο, αυτό θα γίνει. Αλλά για τις συνθήκες, τους όρους και τα δεδομένα που ξαφνικά θα γίνουν γνωστά... Το ΣΕΦ έχει μετατραπεί σε μυστικό και ποτέ τα μυστικά δεν είναι για καλό σε αυτές τις περιπτώσεις.