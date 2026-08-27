Πιο σύντομος πόλεμος δεν έχει ξαναγίνει: Όλα κρίθηκαν σε κάτι περισσότερο από μισή ώρα!

Μια μέρα σαν σήμερα, 27 Αυγούστου του 1896, οι Βρετανοί κηρύσσουν τον πόλεμο στη Ζανζιβάρη. Ο σουλτάνος του κρατιδίου θα πολεμήσει για μόλις 38 λεπτά και μετά θα σηκώσει λευκή σημαία· είναι ο πιο σύντομος πόλεμος στην Ιστορία.

Από το ένα στρατόπεδο το Ηνωμένο Βασίλειο και από το άλλο η Ζανζιβάρη, χώρα της Αφρικής τότε (σήμερα ημιαυτόνομη νησιωτική περιοχή της Τανζανίας στην Ανατολική Αφρική). Τα αίτια της σύγκρουσης ήταν μάλλον σαφή: Ο πόλεμος άρχισε όταν πέθανε ένας φιλοβρετανός σουλτάνος και η διαδοχή δεν εξελίχθηκε όπως ήθελε το Λονδίνο. Την εποχή εκείνη η Ζανζιβάρη συνόρευε με μία περιοχή όπου η Βρετανία ανταγωνιζόταν τη Γερμανία στην ηπειρωτική ανατολική Αφρική.

Οι κτήσεις της Αγγλίας και της Γερμανίας βρίσκονταν πλάι πλάι. Όταν στη Ζανζιβάρη ανέλαβε την εξουσία ένας σουλτάνος που δεν ήταν φιλικά διακείμενος απέναντι στη Βρετανία, η χώρα επιχείρησε αρχικά να ασκήσει διπλωματική πίεση. Έτσι στάλθηκαν τελεσίγραφα απαιτώντας από το νέο σουλτάνο να παραιτηθεί του θρόνου.

Εκείνος παρέμεινε καλά οχυρωμένος μέσα στο παλάτι, ενισχύοντας το με στρατιώτες και πυροβολικό. Οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του παλατιού ήταν άμαχος πληθυσμός, πολλοί υπηρέτες και δούλοι του σουλτάνου!

Η Βρετανία έστειλε ένα μικρό στόλο πολεμικών πλοίων και αποβίβασε πεζοναύτες να ενισχύσουν τους στρατιώτες που ήταν πιστοί στη Βρετανία.

Το πρωί η βρετανική ναυαρχίδα έκανε σινιάλο για την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Όταν ο σουλτάνος αρνήθηκε να υποχωρήσει πέντε λεπτά αργότερα, στις 9:02 το πρωί άρχισε ο βομβαρδισμός του ξύλινου παλατιού. Μέχρι τις 9:40 το κτήριο που στέγαζε τον σουλτάνο είχε πάρει φωτιά, η σημαία του είχε διαλυθεί και οι ένοικοι είχαν παραδοθεί.

Οι δυνάμεις του σουλτάνου υπέστησαν σοβαρές απώλειες - 500 νεκροί και τραυματίες - ο βρετανικός στρατός είχε μόνον έναν τραυματία. Ο σουλτάνος διέφυγε στο γερμανικό κομμάτι της ανατολικής Αφρικής , ενώ οι βρετανοί εγκατέστησαν στο νησί μία κυβέρνηση μαριονέτα. Ο μικρότερης διάρκειας πόλεμος στην Ιστορία μόλις είχε τελειώσει!

Πηγή: ethnos.gr