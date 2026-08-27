Στο σημερινό Center Fox η μυθική ΑΕΚ στο Champions League, o Παναθηναϊκός με Λούζα και "διπλό" και ο Δικέφαλος Βίκινγκ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, την τεράστια πρόκριση της ΑΕΚ στο Champions League και τους πιθανούς αντιπάλους, το pregame του Παναθηναϊκού που παίρνει Λούζα και ο ΠΑΟΚ που στοχεύει στην πρόκριση στη Νορβηγία.