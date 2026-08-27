Moύχοβα και Μένσικ τον τίτλο στο μικτό διπλό (vids)

Ο Γιάκουμπ Μένσικ και η Καρολίνα Μούχοβα κατέκτησαν τον τίτλο στο μικτό διπλό του US Open, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την κοινή πορεία τους στη Νέα Υόρκη

Οι δύο Τσέχοι επικράτησαν των Φλάβιο Κομπόλι και Μπελίντα Μπέντσιτς με 6-3, 1-6, 10-6 σε έναν συναρπαστικό τελικό και κέρδισαν τον πρώτο major τίτλο τoυς, μαζί με ένα εκατομμύριο δολάρια!

Διατήρησαν την ψυχραιμία τους όταν σέρβιραν υπό πίεση στο σούπερ τάι μπρέικ, πετυχαίνοντας μερικά από τα καλύτερα σερβίς τους στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα και ο Μένσικ σφράγισε τον τίτλο με άσο απέναντι στην Μπέντσιτς, στο τρίτο ματς πόιντ.

«Δεν το περίμενα πριν από το τουρνουά, αλλά είναι πραγματικά πολύ διασκεδαστικό», είπε ο νεαρός τενίστας. «Ήταν εκπληκτικό να αγωνιστώ και να ξεκινήσω έτσι το US Open»

Στο ταμπλό του μικτού διπλού συμμετείχαν μεγάλα αστέρια, όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς με παρτενέρ την Αρίνα Σαμπαλένκα και ο Κάρλος Αλκαράθ μαζί με τη Σερένα Γουίλιαμς. Ωστόσο, οι Μένσικ και Μούχοβα ήταν το πιο αποτελεσματικό ζευγάρι και, μάλιστα, χρειάστηκαν σούπερ τάι μπρέικ στους τρεις από τους τέσσερις αγώνες που κέρδισαν. Στον ημιτελικό κόντρα στη Μίρα Αντρέεβα και τον Αντρέι Ρούμπλεφ έσωσαν και δύο ματς πόιντ!

Όλοι στρέφουν τώρα το ενδιαφέρον τους στο μονό και απόψε (19.00) θα μάθουν και το μονοπάτι τους στη διοργάνωση.