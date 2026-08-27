Ο Καντέρ με επιστολή του ζητά εξηγήσεις για την απομάκρυνσή του από το γήπεδο

Ο Ενές Καντέρ δεν είναι διατεθειμένος να σταματήσει και με επιστολή του ζητάει εξηγήσεις για την απομάκρυνσή του από το γήπεδο στο ματς των Σικάγο Σκάι με τους Ιντιάνα Φίβερ.

Αναλυτικά η επιστολή του: Να διευκρινιστεί ποιος κανονισμός, οδηγία ή πολιτική χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση θεατών, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος, με διαφορετικό τρόπο λόγω των απόψεών τους. Να γίνει γνωστό ποιος έλαβε ή ζήτησε την απόφαση για την απομάκρυνσή του από το γήπεδο, είτε πρόκειται για άνθρωπο του WNBA, των Σικάγο Σκάι, της Wintrust Arena ή της ασφάλειας. Να επιβεβαιωθεί εάν η συμπεριφορά της Νατάσα Κλάουντ θα εξεταστεί βάσει των κανονισμών του WNBA για τη συμπεριφορά των παικτών απέναντι στους φιλάθλους και εάν θα υπάρξουν κυρώσεις για την ίδια, την ομάδα ή τη διοίκηση. Να του επιστραφεί εξ ολοκλήρου το ποσό που κατέβαλε για τα courtside εισιτήριά του. Να διατηρηθεί όλο το σχετικό υλικό από το περιστατικό, όπως βίντεο, αναφορές ασφαλείας και επικοινωνίες που αφορούν την παρουσία και την απομάκρυνσή του, καθώς και την ανακοίνωσή του για το Draft του WNBA και τη δημόσια δράση του υπέρ του γυναικείου αθλητισμού.