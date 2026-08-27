Έγκλημα στη Σύρο: Νέο βίντεο από τη δολοφονία της διασώστριας - Οι ανατριχιαστικές κραυγές

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο προκαλεί σοκ, καθώς αποτυπώνεται καρέ καρέ το πώς έγινε η εισβολή της 41χρονης στο σπίτι του ζευγαριού δευτερόλεπτα πριν πέσει νεκρή.

Στο νέο βίντεο, που παρουσίασε τo OPEN, φαίνεται η 41χρονη να χτυπάει το κουδούνι με ένα κουζινομάχαιρο παρατεταμένο ενώ φαίνεται ξεκάθαρα να αφήνει ένα σακίδιο πριν προχωρήσει στην εισβολή στο σπίτι.

Δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται κραυγές μέσα από το σπίτι, με τη διασώστρια να τρέπεται σε φυγή και τον 41χρονο άνδρα να την καταδιώκει αφού πρώτα της πετάξει μια καρέκλα. Την ίδια ώρα, η σύζυγός του βγαίνει από το σπίτι φωνάζοντας βοήθεια.

Οι Αρχές εντόπισαν μέσα στον σάκο της δολοφονημένης διασώστριας μαχαίρι, αεροβόλο και μια σακούλα. Τα ευρήματα αξιολογούνται ενώ το ζευγάρι επιμένει στο σενάριο της ληστείας.

Πηγή: newsbomb.gr