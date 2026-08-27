Νέα απάτη από επιτήδειους με θύματα οδηγούς - Τα ύποπτα SMS και τι πρέπει να προσέχετε

Μια νέα μορφή απάτης που επικεντρώνεται σε οδηγούς έχουν επιστρατεύσει το τελευταίο διάστημα επιτήδειοι, σε μια προσπάθεια να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, στέλνουν γραπτά μηνύματα και καλούν τους παραλήπτες να ακολουθήσουν έναν σύνδεσμο για να εξοφλήσουν δήθεν πρόστιμο τροχαίας παράβασης.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους επιχειρούν να εξαπατήσουν τον κόσμο. Για παράδειγμα:

- Ύποπτος Αποστολέας & Σύνδεσμος: Λαμβάνετε SMS που εμφανίζεται ως "ΤΡΟΧΑΙΑ", το οποίο εμπεριέχει συντόμευση συνδέσμου (π.χ. bit.ly/...).

- Πλαστή Ιστοσελίδα (Fake gov.gr): Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ιστοσελίδα που μιμείται την εμφάνιση της πύλης gov.gr και φέρει λογότυπα της ΕΛ.ΑΣ., αλλά η διεύθυνση URL είναι ψεύτικη (π.χ. govss-gr.lol αντί για το επίσημο .gov.gr).

- Ψυχολογική Πίεση: Χρησιμοποιούν μηνύματα όπως "Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για να επωφεληθείτε από την έκπτωση 50%", ώστε να σας ωθήσουν σε βιαστικές κινήσεις χωρίς να ελέγξετε την εγκυρότητα.

Οι συστάσεις της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τόσο η ίδια όσο και οι άλλοι δημόσιοι φορείς ΔΕΝ αποστέλλουν SMS με συνδέσμους που ζητούν την άμεση πληρωμή προστίμων μέσω πιστωτικών / χρεωστικών καρτών σε εξωτερικές ιστοσελίδες.

Τι δεν πρέπει να κάνετε

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να:

-πατάτε σε συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα

-καταχωρίζετε προσωπικά στοιχεία, αριθμούς κυκλοφορίας, κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών

Αν έχετε ήδη καταχωρίσει στοιχεία ή στοιχεία κάρτας:

- Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την τράπεζά σας για την ακύρωση της κάρτας και το μπλοκάρισμα τυχόν συναλλαγών.

- Ενημερώστε την Ελληνική Αστυνομία ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

Τηλέφωνο: 11188

E-mail: [email protected]