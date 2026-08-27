Τακιανός: «Η είσοδος στην Ευρωλίγκα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος των ομάδων της Θεσσαλονίκης»

Ο κόουτς Φώτης Τακιανός «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για το νέο προπονητικό του πρότζεκτ με την Τσέρνο Μόρε της Βουλγαρίας, ενώ σχολίασε και τα όσα συμβαίνουν στον χώρο του μπάσκετ στην Ελλάδα

Για την προετοιμασία της Τσέρνο Μόρε και την καινούρια φιλοσοφία της ομάδας: «Υπάρχει η γνωστή διαδικασία ότι πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το ρόστερ της ομάδας, στο οποίο και έχουμε προχωρήσει στο 80%-90%, και τώρα η ομάδα είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Με τη λογική ότι η συμφωνία επετεύχθη αργά, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της Βουλγαρίας, ορίσαμε την έναρξη της προετοιμασίας στις 30 Αυγούστου. Η ομάδα προέρχεται από μια χρονιά όπου ήταν νικήτρια του Κυπέλλου Βουλγαρίας και του Σούπερ Καπ. Φέτος μπαίνει σε μια άλλη λογική, αυτό που μου ανέλυσαν οι άνθρωποι της ομάδας σαν πλάνο είναι να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική ομάδα για το πρωτάθλημα και να μπουν στην διαδικασία της παραγωγής νέων παικτών. Αυτό το θέμα, των αναπτυξιακών ηλικιών, όπως και στην Ελλάδα είναι σε έλλειμμα. Οι καλοί παίκτες που απαρτίζουν την Εθνική Βουλγαρίας είναι σε μια ηλικία που σε δύο-τρία χρόνια θα σταματήσουν την καριέρα τους και υπάρχει ανάγκη για ανάδειξη νέων παικτών».

Για το «χτίσιμο» του ρόστερ: «Αυτήν τη στιγμή έχουμε συμφωνήσει με τέσσερις ξένους παίκτες από τους οποίους οι τρεις είναι Αμερικάνοι και ο ένας Ουκρανός. Το σίγουρο είναι ότι στη δωδεκάδα που θα δημιουργήσουμε θα υπάρχουν δύο τους οποίους θα προσπαθήσουμε να τους εξελίξουμε, συν μια ανοιχτή θέση την οποία θα προσπαθήσουμε να την καλύψουμε μέσω των try-outs, δηλαδή των προπονήσεων όπου θα διακρίνουμε ποιο παιδί βρίσκεται πιο μπροστά απ’ τους άλλους. Έτσι, θέλουμε να δώσουμε ένα κίνητρο στα παιδιά για να διεκδικήσουν μια θέση στην ανδρική ομάδα στο μέλλον».

Για τους κανονισμούς που υπάρχουν στο πρωτάθλημα με τους ξένους και τους ντόπιους: «Υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι έγκειται ότι μπορείς να υπογράψεις με πέντε μη Βούλγαρους, αλλά υπάρχει και ο περιορισμός ότι στο σαραντάλεπτο πρέπει να υπάρχουν πάντα δύο Βούλγαροι μέσα στο παρκέ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάνει δύσκολο το έργο μας, γιατί ναι μεν η Ομοσπονδία πήρε μια απόφαση να ενισχύσει τους ντόπιους παίκτες αλλά σε μια χώρα όπως η Βουλγαρία, που δεν υπάρχουν πολλοί ντόπιοι παίκτες υψηλού επιπέδου, αυτός που θα μπορεί να τους διαθέσει αμέσως αποκτά το προβάδισμα έναντι των υπολοίπων, πράγμα που αυτήν τη στιγμή κάνει η Μπάλκαν. Είναι πρωταθλήτρια της χώρας, η οποία έχει θέσει πολύ υψηλούς στόχους σε Βουλγαρία και Ευρώπη φέτος, όπως και πέρυσι. Έχει κάνει το μάζεμα των καλών ντόπιων και ξένων παικτών και θεωρώ ότι θα έχει ένα προβάδισμα».

Για τη σημασία που έχει ο βασικός «κορμός» μιας ομάδας στις επιτυχίες της: «Η ιστορία έχει δείξει ότι ομάδες οι οποίες είχαν διάρκεια στην απόδοσή τους και μπόρεσαν και κατέκτησαν τίτλους ή έμειναν πολλά χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο, το έκαναν έχοντας “χτίσει” έναν βασικό “κορμό”. Αν δεν υπάρχει “κορμός” και κάθε χρονιά αλλάζεις όλους τους παίκτες, το μόνο που μπορείς να καταφέρεις είναι να έχεις κάποιες πρόσκαιρες επιτυχίες οι οποίες δε θα σου δώσουν τη βάση για να δημιουργήσεις κάτι καλό σε υψηλό επίπεδο με διάρκεια. Το βασικό ζητούμενο αυτό είναι, είτε είσαι παίκτης είτε ομάδα, να έχεις διάρκεια».

Για τη σταθερότητα του Ολυμπιακού να βρίσκεται σε συνεχόμενα Final-4: «Ο περισσότερος κόσμος δε μπορεί να καταλάβει ότι το να βρεθείς σ’ ένα Final-4 είναι τεράστια επιτυχία. Ο ανταγωνισμός και το επίπεδο των υπολοίπων ομάδων δε δίνει το δικαίωμα να θεωρήσουμε αποτυχία την παρουσία μιας ομάδας στο Final-4 όταν περνάει μια τόσο απαιτητική, τόσο δύσκολη και τόσο απρόβλεπτη σεζόν. Αυτό έχει να κάνει γενικότερα με την παιδεία του Έλληνα, η οποία κρύβει ένα κομμάτι απαξίωσης σε οτιδήποτε πετύχει και εύκολα αποκαθηλώνουμε ανθρώπους και ομάδες».

Για την άνοδο που έχει το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια: «Το ελληνικό μπάσκετ από τη φετινή σεζόν θα δει μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό είναι λόγω της ανόδου του ΠΑΟΚ και του Άρη. Το πώς λειτουργούν οι ομάδες στο “χτίσιμο” τους και το πώς οργανώνονται είναι αναπόφευκτο να δημιουργήσει προσδοκίες, κυρίως στον φίλαθλο κόσμο των δύο ομάδων που έχουν ζήσει μεγάλες στιγμές, ευρωπαϊκές και ελληνικές, και πλέον “διψάνε “διψούν” να μπουν πάλι στη διαδικασία κατάκτησης τίτλων. Ωστόσο, μπορεί να οργανώθηκαν και να δείχνουν ότι το μέλλον είναι λαμπρό, αλλά η “ψαλίδα” με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι ακόμη πολύ μεγάλη, γιατί πλέον πάνε κι αυτοί να… εκτοξευτούν. Η “μάχη” για να κλείσει η “ψαλίδα” θέλει υπομονή.

Η ΑΕΚ έχει μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια και έχει αποκτήσει μια δυναμική που δε μεταφράζεται μόνο μέσα στο ποσό του μπάτζετ. Θέλει υπομονή απ’ τους ανθρώπους που επενδύουν και τους φιλάθλους. Θα πρέπει αυτές οι ομάδες να βρουν τον δρόμο τους μέσα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά να γίνουν ανταγωνιστικές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό για Άρη και για ΠΑΟΚ θα επέλθει μέσω της Ευρωλίγκας. Αυτό που “χτίζουν” δε μπορεί να συνδυαστεί με κάτι λιγότερο απ’ αυτό».

Για την αντιμετώπιση του Έλληνα προπονητή στην Ελλάδα: «Ο Έλληνας προπονητής στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται αξιοκρατικά, αυτό είναι δεδομένο. Αν ανατρέξουμε στα τελευταία χρόνια και δούμε το τι συμπεριφορά υπάρχει προς του Έλληνες προπονητές, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα μας. Έχουμε μια ξενομανία, από παλιά υποτιμούμε μέσα μας ότι οι έξω από την Ελλάδα είναι πάντα καλύτεροι, αυτό πλέον, με τα χρόνια, έχει περάσει και μέσα στις διοικήσεις. Έχουμε φτάσει στο σημείο του Έλληνα προπονητή να του είναι πιο θελκτικό το να κάνει την καριέρα του εκτός Ελλάδας. Αυτό δεν έχει αλλάξει και αυτό εν τέλει είναι το πεδίο μέσα στο οποίο κινείται το μπάσκετ και η δουλειά του προπονητή στην Ελλάδα».

Για την Εθνική Ανδρών και το «παράθυρο» με Ουκρανία (28/08) και Ισπανία (31/08): «Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η εικόνα της Εθνικής δεν είναι αυτή που θέλουμε να δούμε, ειδικά στα παιχνίδια που δώσαμε με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία αλλά και τα δύο φιλικά με Πολωνία και Κύπρο. Πρέπει, όμως, να δούμε τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια Εθνική ομάδα να παρουσιάζεται, επειδή υπάρχει λίγος χρόνος των παικτών μαζί, με διαφορετικά πρόσωπα. Και δεν είναι τα πρόσωπα, είναι το τι μπορούν να κάνουν αυτά μέσα στο γήπεδο σε σταθερή βάση. Παρουσιάζονται ομάδες στις οποίες οι παίκτες διαφοροποιούν τη διαδικασία της απόδοσης. Άλλοι έρχονται αργά, άλλοι δεν έχουν συμμετάσχει πριν κι έτσι παρουσιάζεται ένα σύνολο το οποίο δεν έχει σταθερότητα και σε συγκεκριμένα σημεία, όπως το αμυντικό κομμάτι, παρουσιάζει κενά. Η λύση είναι οι παίκτες να παρουσιαστούν με μεγαλύτερη συγκέντρωση, μεγαλύτερη αυταπάρνηση και ενέργεια για να καλύψουν τις όποιες αδυναμίες.

Έχουμε να δώσουμε δύο παιχνίδια τα οποία είναι “must win”. Με την Ουκρανία θα γίνει και σε ουδέτερο γήπεδο, άρα έχουμε και ένα αβαντάζ ότι δεν παίζουμε τελείως εκτός έδρας. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει σίγουρα να το κερδίσουμε. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα, σίγουρα όχι καλύτερη από την Εθνική μας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εμφανιστούμε εμείς. Για το παιχνίδι με την Ισπανία υπάρχει ένας “γρίφος”, που είναι ότι η Ισπανική Ομοσπονδία αποφάσισε να εμφανιστούν χωρίς φιλικά και αυτό μάς κάνει να μην έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Εγώ όταν το άκουσα αυτό είπα ότι η Ισπανοί θα έχουν αβαντάζ».