Όταν οι «επτά νάνοι του Άουσβιτς» συνάντησαν τον «Άγγελο του Θανάτου», Γιόζεφ Μένγκελε

Αρκεί να ακούσεις τη λέξη «Άουσβιτς» 80 χρόνια μετά τις θηριωδίες, για να νιώσεις δέος, τρόμο, απέχθεια και να αντιληφθείς πού μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο είδος.

Δεν μπορείς επουδενί όμως να μπεις ούτε στη θέση ούτε στο μυαλό των ανθρώπων που βίωσαν τον απόλυτο εφιάλτη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου θανατώθηκαν περισσότερο από 1,1 εκατ. άνθρωποι μεταξύ 1940 και 1945 μόνο και μόνο επειδή ήταν Εβραίοι.

Όταν το 1944 εκτοπίστηκε εκεί η οικογένεια Όβιτς, οι πιθανότητες επιβίωσης της έμοιαζαν ελάχιστες. Πέρα από την καταγωγή τους, υπήρχε ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα. Επτά από τα μέλη της έπασχαν από νανισμό και ως γνωστόν οι ναζί απαξίωναν και καταδίωκαν τους ανθρώπους με αναπηρίες. Ως διά μαγείας και τα 12 μέλη της οικογένειας, από μια γυναίκα 58 ετών μέχρι ένα βφέφος μόλις 1,5 έτους, επέζησαν μέχρι που απελευθερώθηκαν τον Ιανουάριο του 1945.

Ακούγεται οξύμωρο, αλλά καθοριστικό ρόλο στο να συμβεί αυτό και να μπορούν αργότερα να διηγηθούν την ιστορία τους, έπαιξε ο «Άγγελος του θανάτου», ο Γερμανός γιατρός των ναζί, Γιόζεφ Μένγκελε. Παρότι υπέβαλε την οικογένεια σε απάνθρωπα ιατρικά πειράματα, την προστάτευσε από βέβαιο θάνατο.

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