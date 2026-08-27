Με φόρα και Αϊτόρ ο ΟΦΗ, έχει τον τρόπο του ο ΠΑΟΚ στη Νορβηγία, με Λιβάι και ποιότητα κάνουν ο Παναθηναϊκός

H AEK είναι στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός σε αυτή του Europa League και το βράδυ της Πέμπτης η Ελλάδα κυνηγά το... 5/5, με ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να δίνουν τις μάχες τους σε Βουλγαρία, Νορβηγία και Τσεχία αντίστοιχα.

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Στην πιο πλεονεκτική θέση βρίσκεται ο ΟΦΗ, που επικράτησε 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Εντυπωσιακή η ομάδα του Χρήστου Κόντη, άριστα διαβασμένη και με αυτοπεποίθηση στις αποφάσεις της στο χορτάρι, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο. Η εκκίνηση του ΟΦΗ στη σεζόν είναι καταπληκτική και επιβεβαιώθηκε στο 2-0 επί του Βόλου, στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, με τον Κόντη να προχωράει σε ροτέισον πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα. Τεράστια η πρόκληση στη ρεβάνς της Βουλγαρίας και ιστορικής σημασίας για την ομάδα της Κρήτης.

Super Ενισχυμένη να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 7.5 κόρνερ για τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Over 9.5 σουτ στην εστία

Από αρχές Ιουλίου δίνει επίσημα ματς η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα ρυθμού στην πρώτη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Κυρίως γιατί έδειξε επιπολαιότητα, αδυναμία ελέγχου των χώρων και απώλεια συγκέντρωσης. Δεν έπαιξε το σαββατοκύριακο στο εγχώριο πρωτάθλημα (4Ν-1Ι-0Η) προκειμένου να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τη ρεβάνς των playoffs του Europa League. Είναι επικίνδυνη μεσοεπιθετικά, αλλά και επιρρεπής στο λάθος ανασταλτικά, ειδικά στο τρανζίσιον.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι υποχρεωμένη να ρισκάρει από νωρίς και σίγουρα είναι ικανή να δημιουργήσει συνθήκες για σκορ. Δεδομένα ωστόσο θα αναγκαστεί να αφήσει κενά και ο ΟΦΗ δύσκολα θα της χαριστεί. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Αϊτόρ γκολ ή ασίστ & Χριστογεώργος 4+ αποκρούσεις σε απόδοση 5.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στο Μπέργκεν παίζει ο ΠΑΟΚ το ευρωπαϊκό του μέλλον για τη φετινή σεζόν. Το 1-1 της Τούμπας αδικεί τον «δικέφαλο», που κυριάρχησε σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα αλλά δεν κατάφερε να μετατρέψει την ανωτερότητα του σε προβάδισμα. Συνολικά 23 τελικές, επτά μεγάλες ευκαιρίες, οκτώ κόρνερ και 2.35 xG έγραψε η στατιστική για την ομάδα του Λίσι, αλλά το δεύτερο γκολ δεν ήρθε ποτέ για τον ΠΑΟΚ. Με απουσίες αλλά και ανεβασμένη ψυχολογία στη ρεβάνς ο «δικέφαλος» μετά το 4-0 επί του Λεβαδειακού στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

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Η Μπραν είναι σε φουλ αγωνιστική δράση, με 17 ματς πρωταθλήματος στα πόδια της και το πρόσφατο 4-0 επί της Φλίνιγκεν στο Κύπελλο Νορβηγίας. Πήρε περισσότερα από όσα δικαιούταν στην πρώτη αναμέτρηση και στη ρεβάνς έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Διακρίνεται για την ευχέρεια της σε δημιουργία και σκορ, κυρίως σε καταστάσεις μετάβασης. Είναι δυνατή στον αέρα και πολύ physical ομάδα, δεν παύει ωστόσο να παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες ανασταλτικά, ειδικά όταν δέχεται πίεση.

Μοιρασμένο το σετ αποδόσεων και σωστά διαβασμένο, καθώς το πιθανότερο σενάριο είναι να κριθεί η πρόκριση στις λεπτομέρειες. Ο ΠΑΟΚ έχει τα θέματα του γενικά, είναι όμως πιο έμπειρος σε τέτοιες καταστάσεις και μπορεί να οδηγήσει τον ρυθμό εκεί που βολεύεται. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ2 & Under 2,5 γκολ & Τάισον γκολ ή ασίστ σε απόδοση 9.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει φτάσει άνετος στην Τσεχία, αντί αυτού ωστόσο είπε να κουβαλήσει μαζί και την πίεση. Οι «πράσινοι»... έλουσαν το πρώτο ματς, όταν κρατούσαν προβάδισμα δύο τερμάτων μέχρι και το 89ο λεπτό αλλά το σφύριγμα της λήξης βρήκε την Χράντετς Κράλοβε να πανηγυρίζει το τελικό 2-2! Τα δύο τέρματα του Τεττέη στο δεύτερο μέρος (49', 61') δεν έφτασαν στον Παναθηναϊκό, που έκανε παιδαριώδη λάθη στο φινάλε και απώλεσε το προβάδισμα του. Δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα της SSL η ομάδα του Νίστρουπ, στρέφοντας την προσοχή της αποκλειστικά στην προετοιμασία για τη ρεβάνς της Τσεχίας.

Super Ενισχυμένη με νίκη του Παναθηναϊκού, Over 2.5 γκολ και να σκοράρει ο Λιβάι Γκαρσία

Μια νίκη, δύο ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες έχει η Χράντετς Κράλοβε στα τελευταία πέντε παιχνίδια της. Μετράει ήδη πολλά επίσημα ματς στα πόδια της και το σαββατοκύριακο ξεκουράστηκε προκειμένου να αφοσιωθεί στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Είναι σκληρή ομάδα, πεισματάρα, δίχως ιδιαίτερη ποιότητα και συνήθως κάνει τη ζημιά όταν το επιτρέπει ο αντίπαλος. Δεν τρομάζει, αλλά εδώ που έφτασε δεδομένα θα παλέψει για την πρόκριση με όλες της τις δυνάμεις.

Η λογική λέει πως ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα επαναλάβει τα λάθη του πρώτα αγώνα. Η διαφορά των ομάδων στην ποιότητα είναι δεδομένη και προϊόντος του χρόνου θα παίξει τον ρόλο της. Παιχνίδι που δύσκολα θα ανοίξει πολύ σε ρυθμό και φάσεις. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Να σκοράρει ο Λ. Γκαρσία & Over 4,5 κάρτες σε απόδοση 10.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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