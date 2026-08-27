Σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τις Μονακό και Μπεσίκτας

Η Μονακό νίκησε 3-2 στο πρώτο ματς την Γκόρνικ Ζάμπρζε και την υποδέχεται τώρα στον επαναληπτικό για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Για την ίδια φάση του Γιουρόπα Λιγκ, η Ζαλγκίρις Κάουνας φιλοξενεί την Μπεσίκτας, η οποία επικράτησε με 3-0 την περασμένη εβδομάδα.

Δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες εντός έδρας για τη Μονακό απέναντι σε ομάδες από την Πολωνία.

Ο πρώην διεθνής αριστερός μπακ της εθνικής Βραζιλίας, παίκτης μεταξύ άλλων των Ατλέτικο Μαδρίτης και Τσέλσι, Φιλίπε Λούις, ανέλαβε τον περασμένο μήνα τα ηνία στον πάγκο της Μονακό και το ξεκίνημα είναι ελπιδοφόρο. Μετά από τη νίκη της στην Πολωνία, όπου σκόραρε τρία γκολ ως το 58’, η Μονακό προηγήθηκε νωρίς (14’) και στο εκτός έδρας ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τη Χάβρη, με το 1-0 να μένει ως το τέλος. Η Γκόρνικ Ζάμπρζε δεν αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο ούτως ώστε να προετοιμαστεί απερίσπαστη για τον επαναληπτικό. Έως τώρα στο πρωτάθλημα έχει πάντως το απόλυτο, τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς. Τα 4 τελευταία παιχνίδια της είχαν γκολ/γκολ, κάτι που δεν αποκλείεται να επαναληφθεί στο «Λουί Ντε», ακόμα και αν η ομάδα από το Πριγκιπάτο διπλασιάσει τις επιτυχίες της.

Στο 12’ της αναμέτρησης στην Κωνσταντινούπολη η Ζαλγκίρις Κάουνας έχανε ήδη 2-0. Το σκορ διαμορφώθηκε με πέναλτι στο 59’. Αν τελικά αποκλειστεί, η πρωταθλήτρια Λιθουανίας θα συνεχίσει την πορεία της στο Κόνφερενς Λιγκ, όπου θα δώσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το παρών σε φάση ομίλων ή League Phase. Και αυτό χάρη στις προκρίσεις της στους δύο πρώτους προκριματικούς γύρους του Τσάμπιονς Λιγκ, απέναντι στις Ντρίτα (Κόσοβο) και Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε). Στη συνέχεια αποκλείστηκε με δύο ήττες από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Η Μπεσίκτας έχει ήδη αφήσει έξω δύο ομάδες στο φετινό Γιουρόπα Λιγκ, τη Μίντιλαντ (1-0, 2-0) και τη Χράντετς Κράλοβε (1-0, 1-0). Γενικά, η άμυνά της τα πάει καλά σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα νίκησε 1-0 στην πρεμιέρα την Έγιουπσπορ και έχασε με το ίδιο σκορ την Κυριακή που μας πέρασε από την Αλάνιασπορ. Ξεκινάει βασικός και στη συνέχεια αντικαθίσταται ο πρωταθλητής Αγγλίας με την Άρσεναλ και παρών σε όλα τα ματς του Βελγίου στο Μουντιάλ, 31χρονος μεσοεπιθετικός Τροσάρντ. Under έληξαν οι 4 πιο πρόσφατες εκτός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της, ενώ ήρθε ισόπαλη μόνο στη 1/12 πιο πρόσφατες.

Η φαβορί Μπεσίκτας έχει την εμπειρία και την ικανότητα να νικήσει και πάλι, ακόμα και αν η Ζαλγκίρις σκοράρει για έβδομο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι.

953. ΜΟΝΑΚΟ - ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ 1&G 2,67

956. ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2&G 3,35

