Άρης: Η λειψανδρία στους ψηλούς φέρνει τον γιο του Στόγιαν Βράνκοβιτς στην προετοιμασία

Η λειψανδρία στους ψηλούς του Άρη λόγω των εθνικών ομάδων, αλλά και τραυματισμών, φέρνουν στην προετοιμασία της ομάδας τον Αντόνιο Βράνκοβιτς, γιο του παλιού άσου των κιτρινόμαυρων και του Παναθηναϊκού, Στόγιαν.

Ο 29χρονος Κροάτης σέντερ (2,13μ.) εντάσσεται άμεσα στις προπονήσεις του Άρη, καθώς προέκυψε ακόμα ένας τραυματισμός στην προετοιμασία του Άρη.

Συγκεκριμένα, ο Ντομαγκόι Προλέτα, ο οποίος συμμετείχε στην προετοιμασία, τραυματίστηκε και αποχώρησε και έτσι κλήθηκε ο Βράνκοβιτς για να τον αντικαταστήσει.

Να σημειωθεί, πως δεν υπάρχει ζήτημα απόκτησης του Βράνκοβιτς, ο οποίος γεμίζει το μεγάλο κενό στη ρακέτα, καθώς απουσιάζουν οι διεθνείς Κώστας Αντετοκούνμπο και Κεμ Μπιρτς, ενώ τραυματίστηκε ο Γιώργος Τανούλης, αλλά και ο «βοηθητικός» Προλέτα.

Ο Βράνκοβιτς έχει αγωνιστεί στην Τσεχία με την Παρντούμπιτσε (2021-22), στη Β’ Γαλλίας με τη Σεν - Σαμόν και την Αλσατία και την περασμένη σεζόν στην Κροατία με την Τσεντεβίτα Τζούνιορ.