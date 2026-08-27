Άτκινσον: «Ευκαιρία για τους παίκτες το NBA Europe»

Ο Κένι Άτκινσον σε δηλώσεις του εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με την προοπτική το ΝΒΑ Europe.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μέσω του NBA Europe και σε συνεργασία με τη FIBA, πιστεύω ότι θα βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στους παίκτες και ειδικά στους Ευρωπαίους παίκτες.

Είμαστε κοντά τους και τώρα, αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Πιθανότατα θα μπορούμε να αξιολογούμε καλύτερα τους παίκτες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε στενότερες σχέσεις με τους συλλόγους εδώ. Ναι, είμαστε κοντά στους παίκτες και διατηρούμε ήδη καλές σχέσεις με τις ομάδες, αλλά το γεγονός ότι το πρωτάθλημα θα φέρει το λογότυπο του NBA αλλάζει τα δεδομένα προς το καλύτερο, φυσικά.

Πιστεύω ότι αυτό είναι εξαιρετικό και για τους παίκτες. Είναι πραγματικά σπουδαίο. Προφανώς, θεωρώ ότι θα υπάρξει οικονομική ενίσχυση. Οι παίκτες θα κερδίζουν περισσότερα χρήματα και θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες υπό την "ομπρέλα" του NBA. Δεν βλέπω καμία αρνητική πτυχή σε αυτό».