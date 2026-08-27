Πέπε Ποέτα: «Δεν περίμενα ότι η EuroLeague θα ήταν τόσο δύσκολη»

Ο τεχνικός της Αρμάνι Μιλάνο Πέπε Ποέτα σε δηλώσεις του σε podcast στην Ιταλία εξήγησε το πόσο δύσκολη έχει γίνει η Euroleague, κάτι που ούτε ο ίδιος δεν περίμενε.

Ο Πέπε Ποέτα έχει ήδη καταλάβει πως η ζωή στον πάγκο μιας ομάδας EuroLeague δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος από απόσταση. Ο προπονητής της Ολίμπια Μιλάνο μίλησε για τις απαιτήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, την καθημερινή προετοιμασία και τη διαδρομή που τον οδήγησε από τις χαμηλότερες κατηγορίες στην τεχνική ηγεσία ενός από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης.

Σε δηλώσεις του στο «The Benas Podcast» ο Ποέτα παραδέχθηκε ότι η προπονητική στην EuroLeague αποδείχθηκε ακόμη πιο δύσκολη από όσο περίμενε.

«Πίστευα ότι ήταν δύσκολο, αλλά όχι τόσο δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως, παρά την τεράστια πίεση και τον φόρτο εργασίας, η αγάπη του για το μπάσκετ και το επάγγελμα παραμένει το βασικό κίνητρο που τον κρατά καθημερινά σε εγρήγορση.

Ένα από τα στοιχεία που ανέδειξε περισσότερο ο Ιταλός τεχνικός είναι ο τεράστιος όγκος δουλειάς που απαιτείται για κάθε παιχνίδι της EuroLeague.

Η μελέτη του αντιπάλου δεν περιορίζεται σε μία προπόνηση ή σε ένα σύντομο scouting report. Ο Ποέτα εξήγησε ότι παρακολουθεί πολλαπλά παιχνίδια κάθε αντιπάλου, προσπαθώντας να κατανοήσει όχι μόνο τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας, αλλά και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που βρίσκονται απέναντί του.

«Έβλεπα τρία παιχνίδια των αντιπάλων. Μετά από μία ήττα ή μία νίκη, πρέπει να συνεχίσεις και να προσπαθείς να μπεις στο μυαλό όλων», σημείωσε, περιγράφοντας έναν κύκλο εργασίας που ουσιαστικά δεν αφήνει περιθώρια για πραγματική διακοπή.

Και κάπου εδώ βρίσκεται, σύμφωνα με τον ίδιο, μία από τις μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στη ζωή του παίκτη και εκείνη του προπονητή. «Ήταν καλύτερα να παίζω», σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο.

Η φράση του αποτυπώνει το μέγεθος της ευθύνης που συνοδεύει πλέον τον ρόλο του. Ως παίκτης, η προετοιμασία και η απόδοση είχαν διαφορετικό χαρακτήρα. Από τη στιγμή που πέρασε στην απέναντι πλευρά, κάθε λεπτομέρεια του παιχνιδιού, κάθε αντίπαλος και κάθε πιθανό σενάριο περνά από τη δική του ανάλυση.