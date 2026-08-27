Μητσοτάκης από Μετρό Καλαμαριάς: «Το είπαμε, το κάναμε - Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει»

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης η τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η τελετή πραγματοποιείται στον σταθμό «Μίκρα», σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της νέας επέκτασης του δικτύου.

«Το '24 μπήκα στο παρθενικό δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης, σήμερα προστίθενται ακόμα 5 και μαζί τους έχουμε συνολικά 18 σταθμούς.

Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει καταλάβει πόσο θα αλλάξει και θα αναβαθμιστεί με αυτή την πολύ σημαντική επέκταση.

Η κατασκευή και η επέκταση και τα ηλεκτρικά συνθέτουν έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη.

Για να φτάσουμε στο σημείο να υποδεχόμαστε αυτή την επέκταση σήμερα, χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, καθώς το Μετρό Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δικαιώνεται έτσι το δύσκολο στοίχημα που βάλαμε από την αρχή», ανέφερε. «Σήμερα μπορούμε να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση: το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε.

«Τα μεγάλα έργα υποδομής και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται, όμως γίνονται», είπε. «Αρκεί να υπάρχει σχέδιο και επιμονή, να βάζεις το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρεις να δίνεις λύσεις στα προβλήματα».

Αναφέρθηκε ακόμη στις «μεγάλες μάχες» που χρειάστηκε να δοθούν «κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας», τονίζοντας ότι το έργο αποτελεί «απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά».

«Η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη δεν ανεβάζουν απλώς ταχύτητα, αλλά βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής», πρόσθεσε.

«Δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και διαπραγμάτευση. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα όταν θα δεσμευτούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου είμαι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν άλλωστε τίποτε, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγω έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Ιδιαίτερη στιγμή της ομιλίας ήταν και η δημόσια αναφορά του προς τον Αλέξανδρο Εξάρχου, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, για την οδό Πόντου.

«Νομίζατε ότι τελειώσατε, κύριε Εξάρχου; Έχουμε την Πόντου να τελειώσουμε», είπε ο πρωθυπουργός, ζητώντας να υπάρξει δημόσια δέσμευση ώστε το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου του 2027.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε ακόμη μία «διαχρονική συγγνώμη» από τους κατοίκους της Καλαμαριάς για την υπομονή και την ταλαιπωρία που προκάλεσαν οι αναγκαίες διακοπές λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει και την πρώτη του διαδρομή με το Μετρό προς την Καλαμαριά, πριν την τελετή παράδοσης της επέκτασης. Ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε σε συρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του Μετρό.

Πηγή: protothema.gr