Τρομακτικό βίντεο από την Ιταλία: Ελικόπτερο πέφτει σε καλώδια τελεφερίκ και συντρίβεται

Διθέσιο ελικόπτερο στην Ιταλία προσέκρουσε στα καλώδια τελεφερίκ, τυλίχθηκε στις φλόγες και συνετρίβη κάτω από το φράγμα, με την στιγμή του δυστυχήματος να καταγράφεται από κάμερα.

Η μοιραία πτήση του διθέσιου ελικοπτέρου έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου, στην περιοχή της τεχνητής λίμνης Καμπλιτσιόλι, σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων, στην υψηλή κοιλάδα Αντρόνα, κοντά στα σύνορα της Όσολα με την Ελβετία, μεταδίδει η «La Stampa».

Η πρόσκρουση του ελικοπτέρου στα καλώδια του τελεφερίκ

Όταν το ελικόπτερο βρισκόταν πάνω από την τεχνητή λίμνη, προσέκρουσε στα καλώδια της υπηρεσιακής τελεφερίκ της Enel. Ακολούθησε ισχυρός κρότος και το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, πριν καταπέσει στους πρόποδες του κάθετου τοιχώματος του φράγματος.

Το ελικόπτερο κατευθυνόταν από την πλευρά της λίμνης προς την κοιλάδα.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άνθρωποι, οι οποίοι έχασαν και οι δύο τη ζωή τους. Πρόκειται για τον Αλεσάντρο Άντζελο Μουσίντσελι, μηχανικό, γεννημένο το 1964 και κάτοικο Πρεμένο, και την Αντονέλα Παγκλιαράνι, γεννημένη το 1963, σύντροφο του αδελφού του πιλότου και κάτοικο της ευρύτερης περιοχής του Μιλάνου.

Οι δύο τους είχαν απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο της Μεγκόλο, στο Πιέβε Βεργκόντε, στην κοιλάδα της Όσολα.

Un autogiro biposto è precipitato nella mattinata di oggi, 26 agosto, nei pressi della diga di Campliccioli, nel territorio di Antrona Schieranco, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.



Le due persone a bordo, un uomo di 62 anni residente a Premeno e una donna di 63 anni… pic.twitter.com/AwBm3FzgGi — FalcoVBS → The Flying Geek (@FalcoVBS) August 26, 2026

Στο σημείο έσπευσαν αρκετά ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, διασώστες, αστυνομικές αρχές και το Σώμα Δασικής και Ορεινής Διάσωσης (Sagf).

Λίγο μετά την τραγωδία έφτασε στο σημείο και ο αδελφός του πιλότου, ο οποίος ήταν και σύντροφος της δεύτερης επιβάτιδας.

Πηγή: iefimerida.gr