Θ. Αντετοκούνμπο: «Έτοιμοι με κάθε τρόπο για την νίκη στη Ρίγα»

Η Εθνική Ανδρών αναχωρεί σήμερα (27/8) για τη Ρίγα.

Εκεί όπου ξεκινά το ταξίδι της επανόδου, όπως το επιθυμούσε η «γαλανόλευκη», στη δεύτερη προκριματική φάση, με στόχο να βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ, κάνοντας την αρχή με την Ουκρανία, για να υποδεχθεί αμέσως μετά την Ισπανία (31/8) στο Telekom Center Athens.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκινά αυτή του την προσπάθεια με ρεκόρ 3-3 σε έξι αγώνες, μία νίκη πίσω από την πρώτη του αντίπαλο και ο στόχος δεν είναι άλλος από το αποτέλεσμα, που θα αρχίσει να το βάζει εκ νέου σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση, ώστε για ακόμη μια φορά, στην εποχή των «παραθύρων», να «τσεκάρει» το δικό του εισιτήριο σε μια μεγάλη διοργάνωση.

«Δεν θέλεις ποτέ να παίξεις το παιχνίδι πριν αυτό παιχτεί στο γήπεδο»

Η Εθνική Ομάδα πραγματοποίησε μια δυνατή προετοιμασία, ξεκινώντας από τις 14 Αυγούστου και φτάνοντας πλέον να ταξιδεύει προς τη λετονική πρωτεύουσα, έχοντας δώσει δύο φιλικά με Πολωνία και Κύπρο, συγκεντρώνοντας το βλέμμα της προς την πρώτη πρόκληση με την Ουκρανία.

«Αυτή την στιγμή είμαστε ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας, πρέπει να εμφανιστούμε έτοιμοι εν όψει των δύο παιχνιδιών αυτού του παραθύρου. Τελείωσαν τα φιλικά, τώρα έχουμε την Ουκρανία την Παρασκευή (28/8) και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά», αναφέρει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο λίγο προτού η «γαλανόλευκη» πάρει το δρόμο προς τη Ρίγα.

Ο ίδιος αναφέρει μια ενδιαφέρουσα άποψη για όσα θα κρίνουν το ματς. «Δεν θέλεις ποτέ να παίξεις το παιχνίδι πριν αυτό παιχτεί μέσα στο γήπεδο», σχολιάζει και, λίγο μετά, συμπληρώνει με το σύνθημα της αναμέτρησης με την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «το πιο σημαντικό είναι να πάμε στην Ρίγα και να τα δώσουμε όλα για την νίκη».