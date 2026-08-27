Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Η 44χρονη είχε καταγγείλει πέντε φορές τον δράστη - Ετοίμαζε τα χαρτιά του διαζυγίου

Ακόμη μία γυναικοκτονία, η 10η μέσα στο 2026 και η δεύτερη μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, σημειώθηκε στη Ροδόπη, με θύμα μια 44χρονη γυναίκα που αφού πέρασε πολύ δύσκολα στο παρελθόν, σχεδίαζε να κάνει μια νέα αρχή μακριά από τον πρώην σύζυγό της.

Η επιστροφή της στη Διαλαμπή Ροδόπης από τη Θάσο όπου εργαζόταν εποχιακή, για τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της, ωστόσο, απέβη μοιραία, με τον 54χρονο να τη σκοτώνει με μαχαίρι την ώρα που μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο από τα τρία παιδιά τους.

Ο 54χρονος φέρεται να κατάφερε στο θύμα περισσότερα από επτά χτυπήματα. Η 44χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η 16χρονη κόρη της οικογένειας, που βρισκόταν μέσα στο σπίτι, ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές αποκαλύπτοντας το φρικτό έγκλημα.

Μετά τη δολοφονία της συζύγου του, ο δράστης αυτοτραυματίστηκε και κατανάλωσε πετρέλαιο, σε μια απόπειρα να βάλει τέλος στη ζωή του.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής και από εκεί στο Σισμανόγλειο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο

Η 16χρονη κόρη βρέθηκε μπροστά στην τραγωδία

Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση των τριών παιδιών της οικογένειας, καθώς η 16χρονη κόρη, η οποία υποτίθεται ότι είχε την τιμητική της λόγω των γενεθλίων, φέρεται να βίωσε μπροστά στα μάτια της τη δολοφονία της μητέρας της.

Ο δε 19χρονος γιος της, μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο για να ακούσει από τους γιατρούς ότι είναι νεκρή.

Τα παιδιά υποστηρίζονται ήδη από ψυχολόγους, ενώ παράλληλα καταθέτουν στις αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Πλέον, πέρα από τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία, ανοίγει και ακόμη ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά στα παιδιά, με δεδομένο ότι έχασαν τη μητέρα τους και θα δουν τον πατέρα τους να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι καταγγελίες

Νέα στοιχεία που έρχονται σταδιακά στο φως δημιουργούν ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Το ζευγάρι φέρεται να ζούσε προηγουμένως στην Κρήτη, όπου η 44χρονη είχε καταθέσει μήνυση στις Αρχές για απειλή. Γεγονός που είχε οδηγήσει στη σύλληψη του 54χρονου στο πλαίσιο του αυτόφωρου.

Στη συνέχεια, η οικογένεια έφυγε από την Κρήτη και εγκαταστάθηκε στη Διαλαμπή Ροδόπης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, από τότε μέχρι και χθες, το θύμα είχε καταγγείλει άλλες τέσσερις φορές τον γυναικοκτόνο για εξύβριση, απειλές και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, φέρεται να είχε ζητήσει από εισαγγελέα ζητώντας τη νοσηλεία του, αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό.

Η 44χρονη φέρεται να ζήτησε επισήμως διαζύγιο την προηγουμένη της δολοφονίας και μάλιστα είχε ήδη μπει σε διαδικασία να ετοιμάσει τα σχετικά χαρτιά.

Τα ερωτήματα για τις καταγγελίες

Η υπόθεση επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της προστασίας των γυναικών που καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε προηγηθεί καταγγελία στην Κρήτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν υπήρχαν μέτρα προστασίας και αν έγιναν όλα όσα απαιτούνταν ώστε να αποτραπεί μια νέα τραγωδία.

Και αυτή είναι ίσως η πιο δύσκολη πλευρά της υπόθεσης: η γυναικοκτονία δεν εμφανίστηκε απαραίτητα ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά φέρεται να είχε προηγηθεί ένα ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: ethnos.gr